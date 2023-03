Petržalka hľadá ďalšie osobnosti, nominácie prijíma do 30. apríla

Bratislava 16. marca (TASR) - Bratislavská Petržalka hľadá ďalšie svoje osobnosti. Nominácie v piatich hlavných kategóriách je možné posielať prostredníctvom on-line formulára do 30. apríla. Vyhlásenie laureátov je naplánované na september.



"Aj po 25 rokoch sa stále nájdu inšpiratívne osobnosti s chuťou posúvať Petržalku vpred. Mnohí sa skromne k svojim zásluhám nepriznávajú, preto budeme radi, ak nám o nich dajú vedieť obyvatelia a návštevníci," hovorí vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.



Nominácie je možné posielať v piatich hlavných kategóriách. Je to kultúra a rozvoj spoločenského života, sociálna práca a ochrana života a zdravia, šport a rozvoj aktívneho životného štýlu, vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia a životné prostredie a ochrana prírody. Urobiť sa tak dá poštou alebo osobne v podateľni miestneho úradu.



Chýbať nebude ako minuloročná novinka ani kategória Cena verejnosti. Verejné hlasovanie v tejto kategórii bude od 15. júna do 31. júla (vrátane).



Zosnulým osobnostiam, ktoré sa životným dielom zaslúžili o významný rozvoj a reprezentáciu mestskej časti, je venovaná Cena in memoriam. O tejto kategórii rozhoduje starosta mestskej časti. Okrem toho môžu starosta a vicestarostky odovzdať aj čestné uznanie za darcovstvo krvi či iný humánny čin. Poslanci môžu udeliť čestné občianstvo Petržalky.



Osobnosť Petržalky patrí medzi tradičné podujatia mestskej časti. Samospráva tieto ocenenia udeľuje od roku 1998, titul doteraz získalo 139 laureátov.



Tohtoročný galavečer sa má konať 22. septembra v Dome kultúry Zrkadlový háj.