Petržalka hľadá ďalšie osobnosti, nominácie prijíma do 31. mája

Bratislava 13. apríla (TASR) - Bratislavská Petržalka hľadá ďalšie svoje osobnosti. Nominácie v piatich hlavných kategóriách je možné posielať prostredníctvom online formulára do 31. mája. Vyhlásenie laureátov je naplánované na september.



"Petržalku možno viacerí vnímajú ako anonymné sídlisko, kde sa sused nepozná so susedom. Musím uznať, že sa to mení a čoraz väčším trendom je tvorba komunít. Ak poznáte niekoho zo svojej blízkej komunity, priateľov, rodiny či kolegov, ktorí zlepšili alebo zlepšujú život v Petržalke, dajte nám vedieť," vyzýva zástupkyňa starostu Petržalky Iveta Jančoková.



Nominácie je možné posielať v piatich hlavných kategóriách. Sú to kultúra a rozvoj spoločenského života, sociálna práca a ochrana života a zdravia, šport a rozvoj aktívneho životného štýlu, vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia a životné prostredie a ochrana prírody. Urobiť sa tak dá aj poštou alebo osobne v podateľni miestneho úradu.



Chýbať nebude ani kategória Cena verejnosti. Tento rok sa k nej prvýkrát pridá ďalšia kategória určená pre školopovinných - Cena verejnosti Junior, ktorá má oceniť šikovné deti z petržalských škôl. Obe verejné hlasovania budú prebiehať online od 10. júla do 31. augusta (vrátane).



Zosnulým osobnostiam, ktoré sa životným dielom zaslúžili o významný rozvoj a reprezentáciu mestskej časti, je venovaná Cena in memoriam. O tejto kategórii rozhoduje starosta mestskej časti. Okrem toho môžu starosta a vicestarostka odovzdať aj čestné uznanie za darcovstvo krvi či iný humánny čin. Poslanci môžu udeliť čestné občianstvo Petržalky.



Osobnosť Petržalky patrí medzi tradičné podujatia mestskej časti. Samospráva tieto ocenenia udeľuje od roku 1998, titul doteraz získalo 145 laureátov.



Tohtoročný galavečer sa má konať 20. septembra v Dome kultúry Zrkadlový háj.