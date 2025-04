Petržalka hľadá ďalšie osobnosti, nominácie prijíma do 31. mája

Bratislava 19. apríla (TASR) - Bratislavská Petržalka hľadá ďalšie svoje osobnosti. Nominácie v štyroch hlavných kategóriách je možné posielať prostredníctvom on-line formulára do 31. mája (vrátane). Formulár v papierovej forme je k dispozícii v podateľni miestneho úradu. Vyhlásenie laureátov je naplánované na september. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.



Cieľom samosprávy je „prejaviť vďaku a úctu tým, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie mestskej časti, prispeli k šíreniu jej dobrého mena a rozvoju, zlepšili spolunažívanie jej obyvateľov i návštevníkov, alebo skvalitnili ich život.“



Nominácie je možné posielať v štyroch hlavných kategóriách. Sú to kultúra a zlepšenie spoločenského vyžitia, vzdelávanie a podpora kritického myslenia, sociálna práca, rozvoj komunity a životného prostredia a taktiež šport a podpora aktívneho životného štýlu. Piatu kategóriu, cenu In memoriam za celoživotný prínos, navrhuje priamo starosta mestskej časti. Chýbať nebude ani kategória Cena verejnosti, o nej rozhodnú obyvatelia v on-line hlasovaní počas júla.



Osobnosť Petržalky patrí medzi tradičné podujatia mestskej časti. Samospráva tieto ocenenia udeľuje od roku 1998.