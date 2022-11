Petržalka hľadá dobrovoľníkov do okrskových komisií k referendu

Bratislava 17. novembra (TASR) – Bratislavská Petržalka hľadá členov do okrskových volebných komisií pre januárové referendum. Dobrovoľníci sa môžu registrovať prostredníctvom online formulára, urobiť tak môžu do 23. novembra. Výška odmeny sa odhaduje na približne 60 eur (v čistom, pozn. TASR). TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Pristúpiť k volebným urnám budú môcť občania v porovnaní s októbrovými spojenými samosprávnymi voľbami síce v menšom počte okrskov, ale s väčším počtom miest na hlasovanie. To sa uskutoční v 56 volebných okrskoch. "Voliči môžu hlasovať osobne iba vo svojom volebnom okrsku alebo na základe vopred vydaného hlasovacieho preukazu v ktoromkoľvek volebnom okrsku," pripomína samospráva.



Voliť budú môcť aj imobilní občania. V prípade bariérových volebných miestností majú tri možnosti ako hlasovať. Buď sa na referendum dostavia s rodinným príslušníkom, ktorý požiada volebnú komisiu, aby prišla s volebnou urnou von. Kontaktovať tiež môžu telefonicky zamestnancov referátu organizačných vecí, ktorí im poskytnú kontakt na príslušnú volebnú komisiu. Možnosťou je tiež požiadať o prenosnú volebnú schránku.



Referendum bude 21. januára 2023. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami. Referendum sa uskutoční od 7.00 do 22.00 h.