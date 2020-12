Bratislava 19. decembra (TASR) – Bratislavská Petržalka hľadá nového miestneho kontrolóra, súčasnému kontrolórovi Stanislavovi Fialovi sa končí v marci budúceho roka šesťročné funkčné obdobie. Kandidáti sa môžu hlásiť do 26. januára budúceho roka. Nového kontrolóra bude voliť miestne zastupiteľstvo 9. februára. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.



Písomnú prihlášku je potrebné odovzdať do podateľne miestneho úradu alebo poslať poštou. Jej súčasťou je životopis, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (vyplnený dotazník podľa priloženého formulára) a fotokópia dokladu o vzdelaní. Kvalifikačnými predpokladmi je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.



"Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva," približuje samospráva.



Hlavný kontrolór vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s vlastným a zvereným majetkom. Svojou kontrolnou činnosťou prispieva k transparentnosti v rozhodovaní. Do jeho pôsobnosti patrí aj kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností a petícií a tiež napríklad kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva.



Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu či člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec.