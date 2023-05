Petržalka hľadá opäť najkrajšie predzáhradky

Bratislava 10. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka hľadá aj tento rok najkrajšie predzáhradky. Nominácie je možné posielať do 31. mája (vrátane). O víťazoch rozhodne verejnosť hlasovaním na sociálnej sieti. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Podmienky súťaže stanovuje štatút. Podľa neho môže byť nominovaným ako aj nominujúcim len dospelá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v Petržalke, ktorá sa stará o predzáhradku alebo býva v bytovom dome s prihlásenou predzáhradkou. Nominovať predzáhradky je možné vyplnením on-line formulára na webe mestskej časti. Spolu s fotografiami v čo najlepšom rozlíšení ho treba poslať do konca mája. Prihlásiť do súťaže sa dá aj elektronicky či poštou.



Nominácie v júni posúdi výberová komisia, verejné hlasovanie bude spustené v júli. Vyhodnotenie je naplánované v auguste.



S finančnou podporou mestskej časti pribudlo v jej katastri od roku 2018 viac ako 80 predzáhradiek.