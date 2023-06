Na tradičný festival Dni Petržalky hľadajú predajcov

Bratislava 2. júna (TASR) - Bratislavská Petržalka hľadá predajcov počas blížiaceho sa tradičného festivalu Dni Petržalky 2023. Mestská časť preto vyhlásila verejnú obchodnú súťaž. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 7. júna. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Mestská časť vyhlásila súťaž na prenájom pozemku s cieľom postavenia stánkov na predaj občerstvenia, kávy, ale i nepotravinového tovaru a remeselných výrobkov," priblížila Halašková.



Prihlášky spolu s podmienkami súťaže sú zverejnené na webe mestskej časti, tlačivo možno vyzdvihnúť aj osobne v podateľni miestneho úradu. Záväzné súťažné návrhy je možné posielať poštou, prípadne podať osobne v podateľni. Urobiť tak treba do 7. júna. Výsledky súťaže by mali byť zverejnené do 9. júna.



V poradí 26. ročník festivalu sa bude v rozšírenej podobe konať posledný júnový víkend (23. - 25. 6.) v areáli Závodiska Dostihovej dráhy na Starohájskej ulici. Na hlavnom pódiu sa predstavia viaceré skupiny, súčasťou bude aj detský a sprievodný program. Festival každoročne priláka desaťtisíce návštevníkov.