Petržalka hľadá svoje ďalšie osobnosti, prichádza aj s novinkami

Bratislava 22. marca (TASR) – Bratislavská Petržalka hľadá svoje ďalšie osobnosti. Nominácie v piatich kategóriách je možné posielať prostredníctvom online formulára do 1. mája. Jednou z noviniek je napríklad Cena verejnosti, ktorá vzíde z verejného hlasovania počas leta. Vyhlásenie laureátov je naplánované na september. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Nominovanou osobnosťou môže byť fyzická osoba alebo skupina, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti, života jej obyvateľov či o ochranu ich zdravia. Nominovať ich môže v piatich kategóriách, a to Kultúra a rozvoj spoločenského života, Sociálna práca a ochrana života a zdravia, Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu, Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia a Životné prostredie a ochrana prírody.



Pre zosnulé osobnosti, ktoré sa životným dielom zaslúžili o významný rozvoj a reprezentáciu mestskej časti, je venovaná Cena in memoriam.



Okrem ocenenia môže starosta Petržalky či jeho zástupcovia odovzdať aj čestné uznanie za darcovstvo krvi či iný humánny čin. Osobám, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju mestskej časti, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi alebo regiónmi, môže byť miestnym zastupiteľstvom udelené čestné občianstvo.



Návrhy môže verejnosť posielať do 1. mája, a to online prostredníctvom webovej stránky www.osobnostpetrzalky.sk, osobne alebo poštou do podateľne miestneho úradu na Kutlíkovej ulici.



Osobnosť Petržalky patrí medzi tradičné podujatia, ktoré organizuje mestská časť od roku 1998. Odvtedy získalo tento titul viac ako 130 Petržalčanov. Patrí medzi nich napríklad herec Ladislav Chudík, spisovateľ Daniel Hevier, detská alergologička a imunologička Klára Kossárová, textár Kamil Peteraj, olympijskí víťazi vo vodnom slalome Peter a Pavol Hochschornerovci či trénerka modernej gymnastiky Erika Brandnerová.