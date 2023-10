Petržalka hľadá vhodné lokality pre domčeky na prezimovanie ježkov

Bratislava 29. októbra (TASR) - Obyvatelia bratislavskej Petržalky môžu navrhnúť lokalitu, kde by mohli byť umiestnené domčeky na prezimovanie ježkov. Prvých šesť ježovísk už mestská časť umiestnila v teréne a následne ich osadí v najvýznamnejších lokalitách. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Teplotné výkyvy a rekordy, ktoré ukázal tretí októbrový týždeň, majú dosah ako na ľudské, tak i zvieracie biorytmy. Aj preto sa čoraz častejšie stáva, že sa ježkovia namiesto spánku vystresovaní potulujú nielen po uliciach," podotýka samospráva.



Niekoľkých zaznamenali pracovníci aj počas poslednej fázy tohtoročného kosenia. Mestská časť sa preto rozhodla, že pre nich vybuduje domčeky, kde by mohli bezpečne prezimovať. Ich výrobu zabezpečila zo zostatkového materiálu, a to vyradených paliet vystlaných potrebným prírodným materiálom.