< sekcia Regióny
Petržalka i Ružinov pripravili v októbri podujatia pre seniorov
Mesiac úcty k starším sa bude niesť v znamení prednášok, workshopov, hudobných i divadelných vystúpení, športových súťaží či tvorivých dielní.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Bratislavská Petržalka pripravila aj tento rok sériu podujatí pre seniorov. V poradí 18. ročník Petržalského seniorfestu sa začína v stredu a potrvá do konca októbra. Na väčšinu z nich je bezplatný vstup. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Mesiac úcty k starším sa bude niesť v znamení prednášok, workshopov, hudobných i divadelných vystúpení, športových súťaží či tvorivých dielní. Pripravené sú desiatky rôznorodých podujatí. Konať sa budú na rôznych miestach, prioritne v Dome kultúry (DK) Zrkadlový háj, DK Lúky, Cik Cak Centre, seniorských denných centrách, v klubovni aktívnych seniorov a pobočkách miestnej knižnice.
Chýbať nebude ani tradičné Jablkové hodovanie. Podujatie sa uskutoční 4. októbra na Námestí Republiky pri príležitosti Medzinárodného dňa jablka. Okrem hudobného programu budú pripravené aj súťažno-tvorivé dielne pre deti, stánky s občerstvením a s handmade výrobkami.
Na seniorov myslí v októbri aj Ružinov. Festival Ružinov seniorom ponúkne počas celého mesiaca rôzne divadelné predstavenia, koncerty, prednášky a besedy, podľa mestskej časti má byť október „plný zábavy, vzdelávania a inšpirácie“.
„Tretí ročník festivalu Ružinov seniorom prináša skutočne pestrú ponuku podujatí, ktoré majú seniorom spríjemniť jeseň a ponúknuť im priestor na nové zážitky, vzdelávanie i stretnutia s priateľmi. Verím, že si každý nájde to svoje,“ pozýva starosta Ružinova Martin Chren.
Seniori sa môžu tešiť aj na Školu správneho dýchania, tanečné popoludnie, cestovateľský večer či podujatia zamerané na zdravie a pohyb. Chýbať nebude ani prednáška pre pestovateľov, o terapii jedlom, o jeseni života bez bolesti chrbtice a kĺbov či ako zachrániť život pred príchodom záchranky. Pripravené je aj Seniorské fórum i tradičný Deň seniorov.
Vstup na podujatia je bezplatný, avšak je potrebné sa vopred zaregistrovať.
Mesiac úcty k starším sa bude niesť v znamení prednášok, workshopov, hudobných i divadelných vystúpení, športových súťaží či tvorivých dielní. Pripravené sú desiatky rôznorodých podujatí. Konať sa budú na rôznych miestach, prioritne v Dome kultúry (DK) Zrkadlový háj, DK Lúky, Cik Cak Centre, seniorských denných centrách, v klubovni aktívnych seniorov a pobočkách miestnej knižnice.
Chýbať nebude ani tradičné Jablkové hodovanie. Podujatie sa uskutoční 4. októbra na Námestí Republiky pri príležitosti Medzinárodného dňa jablka. Okrem hudobného programu budú pripravené aj súťažno-tvorivé dielne pre deti, stánky s občerstvením a s handmade výrobkami.
Na seniorov myslí v októbri aj Ružinov. Festival Ružinov seniorom ponúkne počas celého mesiaca rôzne divadelné predstavenia, koncerty, prednášky a besedy, podľa mestskej časti má byť október „plný zábavy, vzdelávania a inšpirácie“.
„Tretí ročník festivalu Ružinov seniorom prináša skutočne pestrú ponuku podujatí, ktoré majú seniorom spríjemniť jeseň a ponúknuť im priestor na nové zážitky, vzdelávanie i stretnutia s priateľmi. Verím, že si každý nájde to svoje,“ pozýva starosta Ružinova Martin Chren.
Seniori sa môžu tešiť aj na Školu správneho dýchania, tanečné popoludnie, cestovateľský večer či podujatia zamerané na zdravie a pohyb. Chýbať nebude ani prednáška pre pestovateľov, o terapii jedlom, o jeseni života bez bolesti chrbtice a kĺbov či ako zachrániť život pred príchodom záchranky. Pripravené je aj Seniorské fórum i tradičný Deň seniorov.
Vstup na podujatia je bezplatný, avšak je potrebné sa vopred zaregistrovať.