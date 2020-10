Petržalka investovala do vybavenia niektorých školských kuchýň

Bratislava 1. októbra (TASR) – Bratislavská Petržalka investovala do vybavenia školských kuchýň a jedální vo vybraných základných a materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zabezpečiť má efektívnu prípravu stravy a uľahčiť prácu personálu v kuchyni. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Do našich škôl a škôlok sme zadovážili najmä konvektomaty, inými slovami multifunkčné teplovzdušné rúry, ktoré dokážu výrazným spôsobom ušetriť energiu a čas pri príprave jedál," priblížil Miloš Holán, poverený vedením referátu investičných činností miestneho úradu. Mestská časť zakúpila zároveň aj nové gastronádoby, mraziace a chladiace skrine, ohrevné výdajné pulty či varné plynové kotly.



Rekonštrukciu väčšieho rozsahu momentálne podstupuje kuchyňa na základnej škole na Holíčskej ulici, kde boli v havarijnom stave podlahy, ventilácia aj celkové technologické vybavenie kuchyne. S rekonštrukciou začala mestská časť v lete, práce by mali byť ukončené v najbližších dňoch.



V ďalšom kroku plánuje samospráva riešiť postupne aj zdravé stravovanie v školách a škôlkach, prípadne podľa dostupnosti financií rekonštruovať aj ostatné kuchyne v základných a materských školách.



Mestská časť realizovala na jar dôkladnú kontrolu vo všetkých základných a materských školách vo svojej pôsobnosti. Hĺbkový audit vybavenia kuchýň preukázal potrebu investícií vo výške takmer 90.000 eur.