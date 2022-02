Petržalka je pripravená hľadať riešenia parkovania pred nemocnicou

Bratislava 10. februára (TASR) – Bratislavská Petržalka je pripravená podieľať sa na hľadaní riešenia na zlepšenie situácie s parkovaním pri Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Verí, že nadviaže na spoločné rozhovory o zámeroch ešte z roku 2019, keď vedenie nemocnice i Ministerstvo zdravotníctva SR plánovali vybudovať aj nové parkovacie kapacity. Aktuálna situácia ju neteší, diskusii s kompetentnými je otvorená. Deklaruje to na sociálnej sieti.



Ak chce totiž nielen zamestnanec, ale aj pacient pred nemocnicou zaparkovať, môže tak urobiť bezplatne na parkovacích miestach vo vlastníctve mesta, ktorých je 54, alebo využiť priľahké parkoviská s kapacitou 199 miest, ktoré vlastní štát. Tie však stále prevádzkuje na základe nájomnej zmluvy súkromná spoločnosť. "Vedenie štátnej nemocnice v kontexte blížiaceho sa konca pôvodnej nájomnej zmluvy avizuje, že bude hľadať lepšie riešenie, a to aj v diskusii s našu samosprávou," približuje mestská časť.



Ešte koncom septembra 2019 došlo medzi hlavným mestom a Univerzitnou nemocnicou Bratislava (UNB) k výmene pozemkov. Nemocnica chcela následne do konca roka 2020 vybudovať na Antolskej ulici bezplatné parkovisko pre 199 áut. Pôvodný zámer však mesto i mestská časť vyhodnotili ako nevhodný, zabratá by totiž bola veľká plocha zelene. Ako vhodnejšie riešenie sa samosprávam javili dvojpodlažné parkovacie garáže.



"Skutočnosť je však taká, že doteraz žiadosť o vydanie územného rozhodnutia pre vhodnú stavbu, ktorá by sčasti pomohla problém vyriešiť, neevidujeme," konštatuje samospráva. Zároveň ubezpečuje, že ak bude predložený vhodný projekt, ktorý zohľadní relevantné požiadavky a pripomienky všetkých zainteresovaných strán, na ktorých sa dohodli v roku 2019, príslušné stavebné oddelenia stavbu odobria.