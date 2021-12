Petržalka má ďalšie multifunkčné ihrisko, tentoraz na ZŠ Lachova

Bratislava 6. decembra (TASR) – Bratislavská Petržalka má ďalšie multifunkčné ihrisko, tentoraz vzniklo na niekdajšej trávnatej a nevyužívanej ploche v areáli Základnej školy (ZŠ) Lachova. Zahrať si na ňom je možné futbal, streetball, tenis či volejbal. Mestská časť doň investovala viac ako 95.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Prvá fáza projektu pozostávala z výkopových prác a uloženia drenážneho potrubia potrebného pre odvod vody do vsakovacej jamy. "Tá bola navrhnutá tak, aby v budúcnosti odviedla aj zrážkovú vodu z plánovanej tartanovej dráhy, prípadne budúceho vedľajšieho ihriska," priblížil Miloš Holán z referátu investičných činností petržalského miestneho úradu.



Ďalšia etapa zahŕňala dovoz kameniva, na ktoré bola položená polyuretánová vrstva zo syntentického kaučuku a vodu priepustný polyuretánový povrch. Vo finále pribudli čiary pre odlišné pravidlá jednotlivých druhov športu, ktoré sa na ihrisku dajú hrať.



Ihrisko je zatiaľ sprístupnené iba pre žiakov základnej školy, nie je však vylúčené, že v blízkej budúcnosti bude slúžiť aj verejnosti. Zároveň nie je vylúčená ani výstavba ďalšieho ihriska, a to hneď vedľa toho multifunkčného.



Petržalská samospráva podporuje dlhodobo tento model športovísk ako koncepčne, tak finančne, a to či už zo svojho rozpočtu alebo grantov. Multifunkčnými ihriskami sa môže pochváliť viacero z 11 základných škôl v pôsobnosti mestskej časti.