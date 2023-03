Petržalka má kvôli vandalom posledný kontajner na drobný elektroodpad

Bratislava 1. marca (TASR) – V bratislavskej Petržalke vymizli pre pretrvávajúci vandalizmus takmer všetky kontajnery na drobný elektroodpad, batérie a akumulátory. V súčasnosti sa na území mestskej časti nachádza posledný, a to na súkromnom pozemku spojenej školy na Gercenovej ulici. Verejnosti je dostupný nonstop. Samospráva o tom informuje na svojom webe.



"Mrzí nás, že pre niektorých netolerantných obyvateľov a návštevníkov Petržalky sme všetci takmer úplne prišli o možnosť zbavenia sa nadbytočného elektroodpadu jednoducho, bezpečne a ekologicky," konštatuje mestská časť.



Podľa samosprávy nepomohlo ani vlaňajšie spojenie síl s Ekocharitou Slovensko, keď boli nádoby na drobný elektroodpad umiestňované na stojiskách, kde mohli obyvatelia odovzdávať aj textil či knihy. Spoločnosť Asekol SK bola nútená odstrániť ďalšie štyri svoje kontajnery, Petržalčanom je tak k dispozícii len jedna nádoba. Mestská časť však do budúcnosti opätovnú spoluprácu nevylučuje.



Projekt spustili koncom roka 2020. Na vybrané miesta osadili prvých 15 kusov kontajnerov. Prvé poškodenia týchto kontajnerov boli zaevidované už vo februári 2021, po dvoch mesiacov bola zničená tretina z nich. Situácia vyústila do ich úplného odstránenia z územia Petržalky, keďže po skúšobnom osadení bol prvý z nich poškodený už po necelých troch týždňoch.



Kontajnery sa vlani nevyhli vandalom ani v Ružinove.