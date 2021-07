Bratislava 22. júla (TASR) – Bratislavská Petržalka má nových záhradníkov. Pracujú na revitalizácii a skrášľovaní verejnej zelene, okrem menších úprav kríkov sa budú venovať najmä výsadbe nových kvetinových záhonov. Mimo vegetačného obdobia budú pomáhať pri čistení ulíc. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Záhradníci budú pokrývať Petržalku tak, aby údržba záhonov bola pravidelná a aby sa vytvoril priestor na dodatočné úpravy. Zaujímavým obdobím bude jeseň, keď by sme sa radi pustili do výsadby stromov a v ďalších obdobiach do výsadby cibuľovín a kvetov," poznamenala Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia miestneho úradu.



Mestská časť chce totiž výraznejšie dbať aj o to, aby jej verejná zeleň bola udržiavaná ešte lepšie tak po odbornej, ako aj po estetickej stránke. Prijatie nových záhradníkov má dať samospráve priestor púšťať sa aktívnejšie do tvorby kvetinových záhonov či výsadby nízkych okrasných drevín. Zároveň budú mať voľnú ruku pri hľadaní vhodných lokalít na kvetinovú výsadbu.



"Záhradníci momentálne realizujú tzv. presvetľovanie kríkových porastov, medzi nimi napríklad zlatého dažďa a borievky. Pokračovať budú i v ďalších lokalitách Petržalky podľa týždenného harmonogramu prác," približuje mestská časť.