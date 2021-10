Petržalka má súhlasy na zámer člnkovania na Chorvátskom ramene

Bratislava 30. októbra (TASR) – Bratislavská Petržalka má súhlasné stanoviská všetkých dotknutých inštitúcií k jej zámeru člnkovania na Chorvátskom ramene. Termín spustenia tejto náučno-rekreačnej aktivity je však zatiaľ otázny. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ako správca Chorvátskeho ramena totiž odporúča odložiť zámer o minimálne dva roky. Dôvodom sú skôr plánované aktivity, a to budovanie električkovej trate a štyroch lávok cez rameno. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Aktuálne zvažujeme ďalšie kroky a diskutujeme o prípadnej príprave krátkej architektonickej súťaže k danému zámeru. Reálny termín spustenia sa budeme snažiť prispôsobiť požiadavkám dotknutých orgánov," skonštatovala Halašková. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR zároveň odporúča požičovňu člnkov otvoriť najskôr začiatkom júna, keďže v skoršom období sa uskutočňuje hniezdenie vtáctva, k júnovému termínu sa prikláňa aj Slovenský rybársky zväz.



Štátne inštitúcie tiež požadujú viditeľné označenie trasy a dodržiavanie odstupu aspoň jedného metra od brehových porastov, kde sa zakazuje zachádzať. Prevádzka by bola povolená len v letnom období, teda nie od novembra do marca, pristávacie mólo musí byť plávajúce. Počas plavby bude zakázané trhať, poškodzovať alebo sa dotýkať kvitnúcej vodnej flóry, ako je lekno biele či leknica žltá, platí to aj pre chránené druhy rastlín na brehu. Ochrana sa bude týkať aj hniezdiacich labutí, ich hniezda bude treba oboplávať a nepribližovať sa bližšie ako dva metre. Mestská časť ubezpečuje, že podmienky a požiadavky štátnych orgánov budú zapracované do prevádzkového poriadku.



Cieľom zámeru mestskej časti je zatraktívnenie lokality a využitie potenciálu tohto mestotvorného prvku na náučné spoznávanie fauny a flóry nielen z pohľadu pešej perspektívy. Dôraz sa kladie na súlad s ochranou prírody. Plánovaná trasa má dĺžku 1,1 kilometra a vedie pri jazere Veľký Draždiak až po vojenský bunker B-S 13. Má ísť o časť, ktorá nebude dotknutá výstavbou predĺženej električkovej trasy. Na ukotvenie plavidiel by malo slúžiť najmä prístavné mólo pod mostom pri nemocnici na Antolskej ulici. V rámci zámeru sa počíta s malým počtom lodičiek.



Chorvátske rameno verejnosť okrem rybárov s príslušnými povoleniami alebo zimných korčuliarov využívať nemôže.