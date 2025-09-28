< sekcia Regióny
Petržalka má získať pozemok v lokalite Slnečnice na výstavbu školy
Pôvodné plány hovorili o škole, ktorú mal stavať developer, nakoniec však má byť stavebníkom samotná mestská časť.
Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Bratislavská Petržalka by mala získať od spoločnosti Cresco Real Estate pozemok v lokalite Slnečnice na výstavbu plánovanej základnej školy. Vyplýva to z návrhu bezodplatného prevodu, ktorý tento týždeň schválili miestni poslanci. Nadobudnutie pozemku je jednou z podmienok memoranda medzi hlavným mestom a mestskou časťou.
„Momentálne ešte prebiehajú rokovania. Sme vo finálnej fáze podpisu zmluvy. Verím, že začneme pracovať na projektovej dokumentácii a na príprave všetkého, aby sme mohli začať stavať,“ uviedla pre TASR prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.
Pôvodné plány hovorili o škole, ktorú mal stavať developer, nakoniec však má byť stavebníkom samotná mestská časť. Tá momentálne plánuje výstavbu základnej školy, do budúcnosti však nie je vylúčená ani materská škola, ktorá v danej lokalite taktiež chýba.
Po získaní pozemku, ktorý plánoval developer pôvodne predať, bude mestská časť pracovať na projektovej dokumentácii. Vylúčené nie je, že bude čerpať aj zo štúdie pôvodnej školy, viaceré veci však bude potrebné prepracovať. „Určite ju budeme musieť prepracovať. Uvidíme, akým spôsobom sa uberieme, či budeme pokračovať v tom, ako bola škola pôvodne navrhnutá alebo bude musieť dôjsť k nejakej úprave,“ poznamenala Jančoková s tým, že už pôvodný zámer developera hovoril aj o strednej škole, prepracovaný bol do formy základnej školy s materskou školou.
Mestská časť zároveň bude musieť vyčleniť financie na vypracovanie projektovej dokumentácie, z ktorej by malo vyplynúť aj to, koľko by výstavba školy mala stáť. Pôvodné plány nového školského zariadenia hovorili o niekoľkomiliónovej investícii. Otázku možného spolufinancovania na jej vypracovanie zo strany developera samospráva ešte neotvorila, témou by sa mala mestská časť zaoberať v nasledujúcom rozpočtovom období.
Čo sa týka samotnej výstavby školy, využiť by sa mohol aj poplatok za rozvoj, čo je podľa vicestarostky dlhodobou dohodou medzi vedením mestskej časti a poslancami. Suma, ktorá sa na tento účel „kumuluje“, však nemusí byť postačujúca, vylúčené preto nie je do budúcnosti aj financovanie z mimorozpočtových zdrojov. „V tomto čase by suma stále nepostačovala,“ podotkla Jančoková. Otázka, či by bola výstavba financovaná z nejakej výzvy, formou úveru alebo iným spôsobom, je zatiaľ otvorená.
