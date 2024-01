Petržalka mala ku koncu minulého roka 116.343 obyvateľov

Bratislava 10. januára (TASR) - Bratislavská Petržalka evidovala ku koncu minulého roka 116.343 obyvateľov s trvalým pobytom vrátane cudzincov. Narodilo sa 2140 detí, na trvalý pobyt v mestskej časti rodičia prihlásili "len" 953 z nich. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Zaujímavosťou je, že už druhý rok po sebe prišlo v Petržalke na svet 55 párov dvojičiek a jedny trojičky. A tiež to, že až štyri ženy sa rozhodli nerodiť v nemocnici, ale v domácom prostredí," približuje Halašková.



Pri dievčenských menách dominovala Ema a Emma, Nina, Viktória, Sára, Natália a Olívia. Pri chlapcoch preferovali rodičia mená Samuel, Teo, Teodor, Adam, Jakub, Michal a Oliver. Až dve krstné mená dostalo 40 dievčat a 31 chlapcov. Núdza nebola ani o netradičné krstné mená. Pri dievčatách to bola Luna, Naia, Zendaya či Dior, u chlapcov Alvin, Alper, Kolos, Rio či Merlin.



Oproti roku 2022 výrazne poklesol počet svadieb. Manželstvo uzatvorilo 289 párov, čo je o takmer 50 menej ako rok predtým. Väčšina sobášov bola civilných, 68 sobášov bolo s cudzincom. Namiesto tradičného obradu v sobášnej sieni preferujú niektoré páry svadbu na iných miestach. Sedemdesiatsedem párov sa vlani rozviedlo.



Na petržalskej matrike vydali okrem klasických matričných úkonov 1649 duplikátov matričných dokladov a 325 matričných dokladov v cudzom jazyku do krajín EÚ. Cez osobitnú matriku bolo podaných 400 žiadostí o zápis a zlegalizovanie matričných udalostí (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie slovenského občana v zahraničí). Vybavili aj 194 žiadostí o skrátenie priezviska pre dievča (bez slovenského prechyľovania).