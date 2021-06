Petržalka motivuje obyvateľov odovzdať prepálený kuchynský olej

Bratislava 1. júna (TASR) – Prepálený kuchynský olej by nemal končiť nerecyklovaný v toalete alebo odtoku. Pripomína to bratislavská Petržalka, ktorá svojim obyvateľom prináša možnosť jeho bezplatného odovzdania na miestnom zbernom dvore na Ulici Ondreja Štefanka. V niektorých prípadoch im dokonca „za odmenu“ dá nový olej alebo ocot. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Iniciatívu zberu a recyklácie oleja v snahe predísť znečisteniu prírody prináša mestská časť v spolupráci so spoločnosťou Meroco. Upozorňuje, že použitý olej spláchnutý do záchoda alebo odtoku má veľmi nepriaznivý dosah na životné prostredie a znečisťuje povrchové a podzemné vody. Nesprávnym riešením je aj vylievanie oleja do pôdy, pretože sa poškodzuje pôdna flóra a znižuje sa jej priepustnosť.



Okrem toho, že je použitý olej neekologický, riziku vystavuje aj domácnosti. „Pri vylievaní do odtoku poškodzuje odpadové potrubie, jeho splachovanie zas môže upchať odpadové nádrže či kanalizáciu, keďže je vo vode nerozpustný, a tým zvyšuje náklady na čistenie,“ skonštatovala Lucia Kollárová zo spoločnosti.



Na zbernom dvore je preto k dispozícii päť nádob, z ktorých tri sú v objeme 60 litrov a dve s objemom 240 litrov. Nádoby sú rozdelené podľa potreby tak, aby bolo možné olej odovzdať v plastových fľašiach, prípadne ho preliať priamo z prepravky do nádoby. „Odmena“ pre obyvateľov sa líši podľa jeho odovzdaného množstva. „Za každý liter prepáleného kuchynského oleja dostane odovzdávajúci liter nového octu. A za každých šesť litrov použitého oleja je možné získať liter toho nového slnečnicového,“ priblížila Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia miestneho úradu.



Možnosť odovzdať použitý kuchynský olej majú obyvatelia v prevádzkových časoch zberného dvora, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka www.mpvps.info.