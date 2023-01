Petržalka neplánuje znižovať teplotu v školách či inštitúciách

Bratislava 17. januára (TASR) - Bratislavská Petržalka neplánuje napriek energetickej kríze znižovať teplotu v školách či inštitúciách vo svojej pôsobnosti. Neplánuje ani hromadné prepúšťanie. Opatrenia typu spájania niektorých referátov či prechod niektorých inštitúcií pod priamu správu mestskej časti však nevylučuje. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Ani napriek energetickej kríze sa nechystáme znižovať teplotu v našich inštitúciách na úkor zamestnancov či detí a žiakov v školách. Teploty musia dosahovať hodnoty dané hygienickými normami a tými sa musíme riadiť," skonštatovala Halašková.



Poznamenala, že mestská časť v posledných rokoch, bez ohľadu na energetickú krízu, vyhodnocuje spotrebu energií a pristúpila k viacerým opatreniam. V širšom kontexte pristupuje aj k strednodobým a dlhodobým úsporným opatreniam. V pláne je napríklad investícia do zavedenia programu Podpornej energetickej služby pri dodávkach tepla a teplej vody. Ušetriť by dokázala približne 25 percent z aktuálnej spotreby energií.



"Projekt spočíva v tom, že sa rozvrh hodín jednotlivých tried upraví tak, aby sa energia využívala čo najefektívnejšie. Napríklad sa odstaví jedna z hlavných vetiev pre prívod tepla v priestoroch, ktoré nie sú skoro vôbec alebo len minimálne v danom čase využívané," priblížila.



V súčasnosti má mestská časť zavedený program na štyroch základných školách, na ďalších troch je v procese implementácie. Tento rok by ho chcela zaviesť na všetky svoje základné školy, ktorých je 11. Samospráva pripravuje tiež energetické audity všetkých škôl a škôlok.



V pláne sú tiež fotovoltické panely na strechách budov, prioritne na základných školách, budovách zariadení strediska sociálnych služieb a Domu kultúry Zrkadlový háj. Vykrývať by sa mala spotreba elektriny, ohrev teplej vody a čiastočne i kúrenie. Úsporné opatrenia realizuje mestská časť aj na Petržalskej plavárni, kde revízia preukázala energetické straty. Na streche plavárne plánuje sprevádzkovať solárne panely, ktoré donedávna nefungovali správne.



Mestská časť pre energetickú krízu neplánuje ani hromadné prepúšťanie zamestnancov. "V hre je možné spájanie niektorých referátov, prípadne prechod vybraných inštitúcií do priamej správy mestskej časti v snahe zefektívniť celkovo chod samosprávy," podotkla Halašková.



Finančný výpadok potvrdzuje aj Nové Mesto, ktoré rovnako ako iné mestské časti pripravuje rozpočet na tento rok. "Spoločne s poslancami pripravujeme rozpočet tak, aby dosah na obyvateľov bol čo najmenší," uviedlo pre TASR komunikačné oddelenie miestneho úradu s tým, že viac predstavia v najbližších týždňoch.