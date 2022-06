Petržalka obnovila sochu Holubica mieru, jeden zo svojich monumentov

Bratislava 17. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka obnovila jednej zo svojich najznámejších monumentov, 18-metrovú oceľovú plastiku Holubica mieru na križovatke Dolnozemskej a Betliarskej ulice. Lešenie by mali odstrániť budúci týždeň. Snahou mestskej časti zároveň je, aby sa socha dostala do jej majetku, podľa zistení samosprávy totiž nepatrí nikomu.



"Teší nás, že sa nám po dlhých rokoch podarilo na obnovu sochy získať potrebné finančné prostriedky, vo veľmi krátkom čase zabezpečiť potrebných odborníkov a rekonštrukciu aj zrealizovať," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Na soche podľa nej neboli zistené žiadne poškodenia väčšieho rozsahu, narušená nebola ani jej statika. Celá jej plocha bola zvonka i zvnútra obrúsená takzvaným kartáčovaním, aby nová farba lepšie priľnula k povrchu. Očistené a ošetrené boli aj jej zhrdzavené plochy. Práce vyšli na približne 23.000 eur, z čoho 7000 eur predstavuje dotácia Bratislavského kraja, zvyšok financovala mestská časť zo svojho rozpočtu cez poslanecké priority.



"Odozva od obyvateľov i návštevníkov je prevažne pozitívna. Mnohí oceňujú, že sa postupne čoraz viac investuje aj do obnovy kultúrnych pamiatok v katastri našej samosprávy, ktorých nemáme v Petržalke až tak veľa," poznamenala Halašková.



Samospráva deklaruje, že jej prioritou je, aby sa socha dostala priamo do majetku mestskej časti. Ubezpečuje, že všetky potrebné kroky podnikne čo najskôr, hoci si uvedomuje, že riešenie nevyrovnaných majetkovoprávnych vzťahov býva zväčša "behom na dlhé trate".



Mestská časť zároveň plánuje aj v budúcnosti sochu nasvecovať, ako to urobila nedávno v rámci solidarity s Ukrajinou. Aktuálne svieti na zeleno, teda vo farbe samosprávy, ktorá avizuje blížiace sa podujatie Dni Petržalky 2022. "V budúcnosti Holubicu mieru radi osvetlíme aj inými farbami podľa vhodnej príležitosti alebo aktuálnych udalostí, v snahe prejaviť vďaku, podporu, upozorniť na spoločenský problém alebo pripomenúť dôležité udalosti nielen z našich dejín," doplnila Halašková.



Kovová monumentálna plastika s názvom Holubica mieru vznikla v roku 1984 v dielni akademického sochára Karola Lacka. Obstarávateľom sochárskeho diela bola Výstavba hlavného mesta SSR Bratislava. Oceľová konštrukcia stála vtedajších 153.880 korún československých. Vlani bola zaradená medzi pamätihodnosti hlavného mesta.