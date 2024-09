Petržalka obnovuje bezplatné plavecké kurzy pre vybrané ročníky ZŠ

Bratislava 10. septembra (TASR) - Bratislavská Petržalka obnovuje bezplatné plavecké kurzy pre základné školy (ZŠ), určené sú pre tretie a štvrté ročníky. Cieľom je podpora zdravého životného štýlu a prevencia. Priestory poskytne Petržalská plaváreň, organizáciu kurzov vrátane trénerov zabezpečuje občianske združenie Sport Institute fungujúce v gescii Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.



"Ide nám aj o prevenciu, získavanie plaveckých zručností, v snahe minimalizovať počet prípadov úmrtia vo vode utopením, ktoré je zvlášť u detí veľmi častým javom," približuje vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková s tým, že mestská časť chce v prvom rade motivovať deti a mládež k pohybu.



Do projektu sa zapojili takmer všetky základné školy, teda 71 tried s 1560 žiakmi. Výnimkou je ZŠ Pankúchova, ktorá má vlastný novozrekonštruovaný plavecký bazén, preto si bude plavecké kurzy organizovať vo vlastnej réžii. Tým istým smerom sa budú po obnove školských bazénov uberať aj základné školy na Holíčskej, Budatínskej a Turnianskej ulici.



Bezplatné plavecké výcviky na Petržalskej plavárni budú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl v rámci telesnej výchovy. V rozvrhu ich žiaci budú mať od pondelka do piatka, vždy od 9.00 do 13.00 h, pričom jednotlivé školy budú mať presne určený termín a čas výcviku. Každý žiak absolvuje päť plaveckých lekcií, vždy v trvaní jednej hodiny. V aktuálnom školskom roku potrvajú plavecké výcviky do 28. marca 2025.



Ide o ďalší športový projekt mestskej časti, ktorá v septembri rozbehla aj futbalové krúžky pre deti.