Petržalka obnovuje stránkové hodiny miestneho úradu pre verejnosť

Bratislava 13. júna (TASR) – Miestny úrad v bratislavskej Petržalke obnovuje od budúceho týždňa stránkové hodiny pre verejnosť. Úrad sídliaci v budove Technopolu bude fungovať v bežnom režime od pondelka 15. júna. Mestská časť tak reaguje na uznesenie vlády o skončení núdzového stavu súvisiaceho s pandémiou nového koronavírusu. Samospráva však občanov žiada, aby naďalej dodržiavali hygienické opatrenia.



"Rozhodnutím sa síce odvoláva zrušenie úradných hodín a miestny úrad sa vracia do normálneho režimu, no zároveň upozorňujeme, že mimoriadna situácia trvá aj naďalej. Je potrebné dodržiavať všetky platné opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR v rámci ochrany verejného zdravia," zdôrazňuje hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Pri vybavovaní úradných vecí tak netreba zabúdať na nosenie rúšok, dezinfikovanie rúk a dodržiavanie odstupu.



Stránkové hodiny miestneho úradu zrušila mestská časť v polovici marca. Zamestnancov jednotlivých oddelení mohli obyvatelia kontaktovať najprv len telefonicky alebo elektronicky, v ďalšej fáze uvoľňovania opatrení im mestská časť umožnila osobne sa stretnúť s pracovníkmi úradu po vzájomnej dohode. Počas pracovných dní mohli klienti využiť iba podateľňu a pokladnicu, aj to v skrátených hodinách.



Obnovené stránkové hodiny oddelení miestneho úradu, pokladnice a podateľne sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti.