Petržalka odkúpi objekt v Slnečniciach na zriadenie novej škôlky

Bratislava 14. decembra (TASR) – V bratislavskej Petržalke by mala v budúcnosti pribudnúť nová materská škola (MŠ), tentoraz v zóne Slnečnice. Jej kapacita by mala byť približne 70 detí. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili kúpu súkromnej budovy za milión eur s DPH. Kúpa objektu a pozemkov na Fialovej ulici bude hradená z poplatku za rozvoj z tejto lokality, ktorý sa na účet mestskej časti pripíše v roku 2022.



"Som rád, že vzájomná dohoda padla na úrodnú pôdu. Je to významný krok, ktorým prispejeme k lepšej kvalite života obyvateľov Slnečníc, ktorí budú môcť umiestniť svoje deti v dostupnej vzdialenosti, a zároveň odľahčíme kapacity v okolitých materských školách," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka. Potreba zriadiť škôlku v danej lokalite bola nárastom počtu obyvateľov, najmä mladých rodín s deťmi, citeľná.



Miestne zastupiteľstvo už v minulosti prijalo materiál, ktorým chce dať developerom signál o spolupráci. Poslanecký zbor odsúhlasil, že minimálne 80 percent finančných zdrojov vyzbieraných na daných územiach cez poplatok za rozvoj bude vracať späť do týchto území práve z dôvodu verejných materských a základných škôl. Tie budú vo vlastníctve mestskej časti. Samospráva očakáva racionálne návrhy a diskusiu s developermi o výstavbe škôl a škôlok. "Diskusia nasleduje aj v ďalšej časti Slnečníc, kde je enormná potreba základnej školy. Rozhovory sa už začali," podotýka mestská časť.



Využitie budovy na zriadenie škôlky reaguje na aktuálnu demografiu obyvateľov. Do budúcna nemusí byť vylúčená zmena využitia objektu, ak si to bude demografická vlna vyžadovať. V prípade potreby by tam mohlo vzniknúť napríklad zariadenie pre seniorov. Pôvodná ponuka developera bola viac ako 1,749 milióna eur, viacerými rokovaniami bola znížená na milión eur.