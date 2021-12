Petržalka odsudzuje útoky voči zdravotníkom, spustila preto výzvu

Bratislava 9. decembra (TASR) - Bratislavská mestská časť Petržalka spustila výzvu #niejetonormalne. Reaguje ňou na množiace sa útoky voči zdravotníkom, konkrétne na nedávne incidenty v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Výzvu podpisom podporili okrem petržalského starostu Jána Hrčku aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, petržalskí miestni poslanci, pracovníci miestneho úradu i viacerí zástupcovia tunajšieho školstva, športu a kultúry.



"Vďaka pomoci petržalských zdravotných sestier, bratov, lekárov a lekárok môžu ťažko chorí pacienti o vlastné životy aspoň zabojovať," uviedli signatári výzvy. Ako podotkli, konšpirácie, hoaxy, šírenie nenávisti a hnevu voči ľuďom, ktorí prisahali, že sa pokúsia chrániť životy iných, nepatria do žiadnej spoločnosti. "Nie je to normálne," vyzvali spoločne.



Zdravotníci z Nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke sa podľa mestskej časti musia pri snahe zachrániť cudzie životy báť o tie vlastné. Samospráva poukazuje na nedávne prípady, o ktorých informovala aj polícia.



"V jednom prípade sa muž pri odmietaní pľúcnej ventilácie vyhrážal lekárovi smrťou. Napokon bol predsa len intubovaný, inak by čochvíľa zomrel. V druhom prípade došlo zo strany iného pacienta k fyzickému ataku na zdravotné sestry. Aj táto osoba aktuálne leží na pľúcnej ventilácii. V treťom prípade boli zase sestry ohrozované pacientom s nožom," spresnila mestská časť.



Nenávistné prejavy voči zdravotníkom podľa nej nie sú iba problémom nemocnice v Petržalke či iných nemocníc v Bratislave. Aj preto signatári vyzývajú všetkých ľudí k úcte a rešpektu voči zdravotníckemu personálu na celom Slovensku.