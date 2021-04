Petržalka opäť pristúpi na niektorých plochách k šetrnejšej kosbe

Bratislava 12. apríla (TASR) – Bratislavská Petržalka pristúpi aj tento rok k šetrnejšiemu koseniu a na niektorých plochách zníži intenzitu kosenia. Dôvodom je prirodzená podpora pre opeľovače, ako aj zachytenie a vsakovanie zrážkovej vody. Šetrnejšie kosenie zároveň pomáha znížiť prašnosť a teplotu počas letných horúčav, ktoré spôsobujú zdravotné problémy, najmä pri kardiovaskulárnych ochoreniach. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Cieľom zníženia intenzity kosby vo vytypovaných lokalitách je využiť potenciál vegetačnej plochy v blízkosti obytných domov pre ochladenie okolia, ale aj poskytnutie dostatočného priestoru pre opeľovače, akými sú včely, motýle či iný hmyz. K ďalším výhodám patrí aj to, že menej kosený trávnik má väčšiu šancu zakvitnúť. Mestská časť pritom vychádza aj z vlaňajšej ankety, v rámci ktorej sa až 74 percent respondentov priklonilo k šetrnejšej kosbe.



Na základe podnetov boli vytypované viaceré plochy vo všetkých častiach Petržalky. Na rozdiel od minulého roka budú zároveň označené informačnými tabuľkami, aby okoloidúci vedeli o dôvode nekosenej plochy. "Zamerali sme sa na také plochy, v okolí ktorých je dostatok priestoru na pohodlné prechádzky na pravidelne kosených častiach," vysvetlil Adrián Ševeček, vedúci oddelenia referátu zelene. V prvej fáze pôjde o deväť plôch, do budúcnosti nie je vylúčené ich rozšírenie.



S prvou fázou kosenia plánuje začať mestská časť v najbližších týždňoch, hneď ako jej to umožnia poveternostné podmienky.



Mestská časť pristúpila minulý rok k skúšobnému ponechaniu nekosených plôch v okolí niektorých drevín, ale aj na väčších trávnatých plochách.