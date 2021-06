Petržalka opätovne pripomína nesčítaným, aby tak čo najskôr urobili

Bratislava 10. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka opätovne pripomína tým, ktorí sa ešte nesčítali, aby tak urobili. Čas majú do nedele (13. 6.). Mestská časť preto pokračuje v kampani Ukážte sa aj v Petržalke!, v rámci ktorých vylepila na brány panelákových domov informačné plagáty. Tentoraz poukazujú na to, koľko ľudí sa z daného vchodu zatiaľ nesčítalo.



„I napriek niekoľkomesačnému spoločnému úsiliu nás nie je málo. Prosíme preto, ak niekoho nesčítaného poznáte, určite mu dajte vedieť, že možnosť splniť si zákonnú povinnosť, ktorou zároveň pomôže našej samospráve získať až 2,5 milióna eur ročne navyše, má už iba do nedele,“ vyzýva starosta Petržalky Ján Hrčka.



Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR tvoria, nielen v najväčšej bratislavskej mestskej časti, najväčší podiel nesčítaných, zväčša najstarší spoluobčania a cudzinci s trvalým pobytom v Petržalke, ktorí o tejto zákonnej povinnosti nevedia. Nesčítaní môžu v aktuálnej fáze asistovaného sčítania využiť bezplatnú pomoc sčítacích asistentov na piatich kontaktných miestach, prípadne si môžu schôdzku naplánovať u doma, a to na telefónnom čísle 0947 487 777.



Asistované sčítanie sa definitívne skončí 13. júna, po tomto termíne už nebude žiadna možnosť sčítať sa. Asistované sčítanie má využiť každý obyvateľ SR, ktorý si nesplnil svoju povinnosť sčítať sa v čase on-line samosčítania. ŠÚ SR tiež pripomína, že sčítanie je pre obyvateľa povinné a v prípade nesplnenia povinnosti môže byť udelená pokuta do výšky 250 eur.