Bratislava 11. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka opravila a vymenila koše na psie exkrementy. Staršie typy košov nahradila mestská časť novými, zároveň niektoré novšie vymenila za iné, keďže boli poškodené vandalmi. Samospráva však žiada psičkárov i obyvateľov o ohľaduplnosť. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Mestská časť poukazuje na to, že hoci vysypávanie košov a dopĺňanie vreciek na psie exkrementy prebieha niekoľkokrát do týždňa, vrecká často zmiznú už pár minút po doplnení. "Prosíme preto obyvateľov, aby boli ohľaduplní a v prípade košov na psie exkrementy nebrali viac vrecúšok, ako je potrebné," vyzýva samospráva. Podotýka tiež, že do týchto košov by ľudia komunálny odpad hádzať taktiež nemali.



Mestská časť zároveň psičkárom pripomína, že ak majú zaplatenú miestnu daň za psa, počas stránkových hodín si na oddelení životného prostredia môžu bezplatne vyzdvihnúť vrecká na psie exkrementy.