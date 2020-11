Petržalka osadila vianočný stromček, rozsvieti ho 5. decembra

Bratislava 21. novembra (TASR) – Bratislavská Petržalka už na Námestí Republiky, centrálnom priestore mestskej časti, osadila vianočný stromček. Je ním približne desaťmetrová borovica čierna, ktorú "darovali" obyvatelia Hrobákovej ulice. Rozsvietená bude spolu s vianočným osvetlením v uliciach mestskej časti 5. decembra.



"Po niekoľkých rokoch pochádza tento symbol Vianoc priamo z územia Petržalky. Ide o borovicu čiernu, ktorú nám darovali obyvatelia Hrobákovej ulice. Strom bol so súhlasom vlastníkov odstránený spred obytného domu, kde pre svoju veľkosť tienil obyvateľom bytov až do tretieho poschodia," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Keďže pre aktuálne pandemické opatrenia súvisiace s novým koronavírusom nebudú v Petržalke tento rok fungovať tradičné vianočné trhy, mestská časť pripravuje pre obyvateľov aspoň menšie vianočné podujatia. Jedným z nich bude v prípade priaznivého počasia kočovný sprievod s Mikulášom v sobotu 5. decembra. Začať by mal pred Domom kultúry (DK) Lúky, pokračovať bude cez Námestie Republiky k DK Zrkadlový háj.



"Na týchto miestach spoločne rozsvietime vianočné osvetlenie v uliciach Petržalky a takisto rozsvietime všetky vianočné stromčeky. Nápadom je totiž umiestniť na vybraných miestach Petržalky ďalšie stromčeky, na ktoré si budú môcť obyvatelia zavesiť vianočnú ozdobu a pridať svoje prianie," priblížila Halašková.



V prípade zlepšenia pandemickej situácie sú v pláne menšie vianočné koncerty pre obyvateľov vo vnútroblokoch obytných domov. Naplánované sú tiež viaceré podujatia pre vybrané skupiny Petržalčanov, napríklad Mikuláš pre deti zo sociálne slabých rodín či vianočná kapustnica pre ľudí bez domova. Mestská časť myslí aj na seniorov, pre ktorých pripravuje vianočné koledy. Spievať by ich mali deti z umeleckých škôl či detských folklórnych súborov pred zariadeniami sociálnych služieb na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, čím by mali aspoň na chvíľu spríjemniť seniorom predvianočný čas.



"Všetky spomínané podujatia sú v procese plánovania a presný časový harmonogram a miesta konania budú známe neskôr. Prispôsobíme ich situácii s novým koronavírusom a budú prebiehať za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení v súlade s nariadeniami vlády," ubezpečila Halašková.