Petržalka otestuje stovky učiteľov i zamestnancov škôl PCR testami

Bratislava 5. novembra (TASR) – Bratislavská Petržalka otestuje takmer 800 učiteľov a zamestnancov svojich základných a materských škôl na ochorenie COVID-19 kloktacími PCR testami. Chce tak zabrániť šíreniu nového koronavírusu počas tretej vlny pandémie. Podobné bezplatné testovanie už využilo približne 130 zamestnancov miestneho úradu, medzi ktorými zachytili tri bezpríznakové pozitívne prípady. Zvoleným variantom testovania šetrí mestská časť financie.



Testuje sa variantom cez tzv. pooly, čiže formou prvotného vyhodnocovania skupinových vzoriek. Znamená to, že vzorky približne siedmich až desiatich zamestnancov sa de facto zmiešajú dokopy a vyhodnocujú sa ako jedna. Až keď je táto spoločná vzorka pozitívna, pristúpi sa k pretestovaniu každého z danej skupiny osobitne. Okrem bezpečnosti tým samospráva ušetrí financie.



"Pre lepšiu predstavu, keby sme mali každý jeden z 800 PCR testov v súkromnom laboratóriu vyhodnotiť zvlášť, stálo by nás to zhruba 44.000 eur. Pri našom skupinovom vyhodnotení vzoriek nás to stojí asi 8000 eur vrátane nákladov na samotné testovacie sady," priblížil starosta Petržalky Ján Hrčka. Ak by sa situácia zhoršovala, testovanie plánuje mestská časť opakovať na týždennej báze. Testovanie však nevylučuje po Vianociach.



Samospráva prebrala iniciatívu do vlastných rúk po tom, ako avizovaná pomoc zo strany štátu buď neprišla vôbec, alebo v nie dostatočnej miere. Mestská časť totiž upozorňuje, že hoci ministerstvá školstva i zdravotníctva ešte počas leta sľubovali školám dodanie PCR testov, do dnešného dňa však stále na mnohých chýbajú. O dobrovoľné testovanie je väčší záujem ako počas prvej či druhej vlny pandémie.



Petržalské školy v zriaďovateľskej mestskej časti navštevuje približne 8820 detí. Základné školy, ktoré Petržalka spravuje, majú približne 760 a materské školy asi 450 zamestnancov.