Petržalka otvorí na Veľkom Draždiaku nafukovací vodný park
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Bratislavská Petržalka prichádza pred letnou sezónou na Veľkom Draždiaku s viacerými novinkami. Jednou z nich je nafukovací vodný park. Mestská časť ho plánuje otvoriť koncom júna alebo začiatkom júla. Jeho kúpa vyšla na viac ako 180.000 eur. Vstup bude bezplatný. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Touto atrakciou reaguje na výsledky aprílového prieskumu, v ktorom si 16,4 percenta opýtaných „vypýtalo“ okrem vodných bicyklov aj skákacie atrakcie na hladine. Vodný park bude zo strany Športovej haly Draždiak. Má mať šírku takmer 50 metrov a výšku 32 metrov, obsahovať bude viaceré prvky, ako šmykľavky, lezecké steny, trampolínu či rôzne prekážkové dráhy. Jeho kapacita je 130 ľudí. Ukotvený bude do hĺbky tri metre.
Vstup na atrakciu bude cez drevené mólo a koordinovaný s ohľadom na bezpečnosť a obsadenosť. Prevádzkový poriadok je aktuálne v príprave, dostupný má byť na webe petrzalkasportuje.sk.
Mestská časť môže zároveň, vďaka avizovanej kúpe pozemkov od Lesov SR v hodnote približne troch miliónov eur, pod vodnou plochou, pri brehu, pod komunikáciami aj v časti pri lesíku, pokračovať v revitalizácii areálu. Súčasťou je aj kladenie trávnika na brehoch, tento rok zatrávnila 1750 štvorcových metrov a v úpravách pokračuje. Najnovšie môžu návštevníci otestovať trojicu outdoorových spŕch, v blízkosti prezliekacích kabínok. Sprchy sú navrhnuté tak, aby sa v nich mohli opláchnuť deti aj dospelí. Mestská časť však upozorňuje, že voda z nich nie je pitná.
