Bratislava 19. júla (TASR) - Bratislavská Petržalka plánuje ešte v tomto roku zakonzervovať budovu Braníka, aby sa zabránilo jej ďalšej degradácii. Aktuálne spracováva statický posudok na strechu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Roky zatvorenú a chátrajúcu budovu spolu s pozemkom prevzala mestská časť začiatkom roka do správy od hlavného mesta.



„V prvom kroku, s predpokladom realizácie v roku 2025, bude zakonzervovanie budovy. Aktuálne mestská časť zabezpečuje spracovanie statického posudku na strechu. Nasledujúce kroky budú podmienené závermi statického posudku,“ skonštatovala Halašková.



Mestská časť viackrát deklarovala, že jej prvoradým cieľom je zabrániť ďalšiemu chátraniu objektu, preto plánuje sanačné úpravy, práce na oprave strechy a čistenie vnútorného priestoru. Priznáva však zároveň, že zámer sanácie je náročný na realizáciu, ale aj na financovanie. Aj z toho dôvodu nemá stanovený presný časový horizont pre kompletnú rekonštrukciu. Zároveň však hľadá externé zdroje financovania obnovy budovy.



Celý objekt pozostáva z troch poschodí, Veľkého Braníka, Malého Braníka a priestorov pod terasou. Časť podterasových priestorov slúžila pred rokmi na predaj textilného tovaru. Vrchné priestory začali z dôvodu zatekania chátrať ako prvé, tie sú zatvorené dlhé roky. V budove sa nachádza bývalé kino, športová hala či spoločenské miestnosti, v minulosti tam bolo napríklad aj mäsiarstvo či veľkopredajňa potravín.



Neďaleko objektu je vybudovaná nová električková trať, po ktorej by mala začať premávať električka 27. júla.



Hlavné mesto malo v minulosti zámer objekt predať, mestská časť s tým nesúhlasila. Požiadala preto magistrát o zverenie, ktoré odsúhlasilo ešte vlani na jeseň bratislavské mestské zastupiteľstvo, vo februári 2025 ich mestská časť prevzala do správy.