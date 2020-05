Petržalka plánuje obnoviť kontrolu dodržiavania pravidiel parkovania

Bratislava 13. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka opäť pristúpi ku kontrolám dodržiavania pravidiel pilotného parkovacieho systému. Začiatkom roka ich dočasne pozastavila, aby dočistila databázu registrácií všetkých prihlásených rezidentov, neskôr termín presunula aj pandémia ochorenia COVID-19. Kontroly plánuje mestská časť spustiť tento týždeň, v spolupráci s mestskou políciou od budúceho týždňa.



"Na začiatku tohto roka sa kontroly dočasne pozastavili, aby sme do čo najväčšej miery procesne doriešili žiadateľov v registračnom systéme. Zároveň sme plánovali nové intenzívnejšie kontroly parkovania, ktoré sa však napokon neuskutočnili pre nástup koronakrízy," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková s tým, že pozastaviť kontroly museli viaceré európske metropoly.



Naposledy sa fyzicky kontrolovalo 20. decembra 2019. "Na pokutách Petržalka zatiaľ nedostala žiadne peniaze. S políciou boli robené tri preventívne akcie v období od 1. do 19. decembra 2019. Je to aj z dôvodu, že v prvom rade upozorňujeme a vyzývame na registráciu a nejdeme hneď formou tvrdej represie," poznamenal miestny poslanec Pavol Škápik, ktorý vedie tím dátových analytikov hlavného mesta.



Mestská časť by mala od budúceho týždňa zároveň pokračovať vo vyznačovaní parkovacích miest. Doteraz bolo modrou farbou "vymaľovaných" 5532 parkovacích miest. Vyznačené boli kompletne parkovacie miesta v časti Dvory, zhruba polovica je ich vyznačených v časti Lúky. "S vyznačovaním bude mestská časť pokračovať od budúceho týždňa," doplnila Halašková. Závisieť to však bude aj od vývoja aktuálnej situácie súvisiacej s novým koronavírusom.



Petržalka využila možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika. Pilotný systém, ktorý zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom, spustila mestská časť 1. novembra 2019. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk. Do miestneho parkovacieho systému sa registrovalo doteraz 28.000 obyvateľov a zaevidovaných je takmer 32.000 vozidiel.