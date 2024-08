Petržalka plánuje obnoviť Športovú halu Draždiak, dostala dotáciu

Bratislava 17. augusta (TASR) - Bratislavská Petržalka plánuje obnoviť Športovú halu Draždiak. Mestská časť bola totiž úspešná vo výzve vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), v rámci ktorej jej bol schválený finančný príspevok vo výške viac ako 2,05 milióna eur. S prácami by chcela začať v septembri, trvať by mali do augusta 2026.



"Primárnym cieľom projektu je znížiť spotrebu energie haly o 62 percent a produkcie CO2 o 76 percent. Zlepšiť športové a komunitné služby, poskytnúť moderný priestor a podporiť záujem o šport a zdravý životný štýl nielen obyvateľov Petržalky," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Celkovú sumu investície odhaduje samospráva na viac ako 2,5 milióna eur. Zvyšok preto pokryjú financie mestskej časti, ktorá by sa mala na projekte podieľať spolufinancovaním sumou takmer 500.000 eur. Finančné prostriedky budú určené na montáž fotovoltických panelov, obnovu elektroinštalácie a inštaláciu športovej podlahy na multifunkčné športové účely, ako aj na pokrytie výdavkov spojených zo znížením prevádzkových nákladov športovej haly. V prípade nepredvídaných investičných výdavkov vyvolaných dodatočnými prácami použije mestská časť financie z rezervného fondu.



V rámci opravy haly bolo doteraz kompletne vymenené osvetlenie za úspornejšie LED svietidlá, na vonkajších dvorcoch je nový antukový povrch i namaľované čiary. V areáli haly zo strany jazera je položený nový zelený trávnik a nainštalovaná exteriérová pitná fontánka. Bývalá ubytovacia časť sa má zmeniť na administratívu so zázemím pre športovcov. Vybrané vonkajšie tenisové kurty budú v zimnom období prekryté nafukovacou halou.



Po kompletnej rekonštrukcii by mala mať hala multifunkčný účel, poskytnúť by mala zázemie pre viaceré športové disciplíny. "Vznikne priestor na organizáciu detských športových podujatí v rôznych športoch (florbal, basketbal, futsal), ako aj na organizáciu školských športových turnajov," priblížila Halašková.



Súčasťou Športovej haly Draždiak sú tri vnútorné tenisové kurty, vonku sa nachádza päť antukových tenisových dvorcov. Hala slúži primárne na hranie tenisu, a to hráčom, ktorí sa usilujú o športové úspechy vo výkonnostnom a vrcholovom tenise, ako aj rekreačným športovcom. Letná sezóna sa v areáli športovej haly začína v priebehu apríla a trvá do polovice októbra.



Obnova Športovej haly Draždiak nie je jediným projektom športovej infraštruktúry. Patrí medzi ne napríklad výstavba novej Športovej haly Pankúchova, kde ukončenie prác odhaduje v októbri 2024. Investovala aj do obnovy plavárne v Základnej škole Pankúchova, ktorá by mala opäť slúžiť verejnosti a športovým klubom začiatkom školského roka. Premenou prešli aj priestory Športovej haly Prokofievova, dotáciu získala mestská časť aj na obnovu plavární na základných školách Holíčska a Budatínska.