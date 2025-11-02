< sekcia Regióny
Petržalka plánuje obnovu ihriska na Gessayovej, rozhodnú aj občania
Veľká betónová hracia plocha v tvare kvetu vznikla koncom 70. rokov 20. storočia a je dielom Evy Grébertovej a Jozefa Slíža.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Bratislavská Petržalka pripravuje revitalizáciu ihriska na Gessayovej ulici, ktoré patrí k jednému zo vzorových betónových ihrísk vybudovaných v počiatkoch sídliska. O jeho budúcej podobe budú rozhodovať aj obyvatelia i návštevníci lokality, a to vyplnením dotazníka do 30. novembra (vrátane). Na základe výsledkov prieskumu mestská časť spracuje projektovú dokumentáciu na revitalizáciu. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„S vedomím hodnoty tohto priestoru a s podporou poslancov sme sa rozhodli iniciovať jeho revitalizáciu. Našou hlavnou prioritou je, aby výsledná podoba zodpovedala potrebám verejnosti,“ skonštatovala prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková s tým, že hoci si už dávnejšie nechali vypracovať vizualizáciu a predstavili ju verejnosti, tentoraz chce ísť samospráva „viac do hĺbky.“.
Veľká betónová hracia plocha v tvare kvetu vznikla koncom 70. rokov 20. storočia a je dielom Evy Grébertovej a Jozefa Slíža pôsobiacich vo vtedajšom Stavoprojekte. Spolupracovali s psychológmi, športovými trénermi i lekármi. Výsledkom mali byť ihriská, ktoré budú slúžiť nielen malým deťom, ale aj tínedžerom a ich rodičom.
Jednotlivé lupene „betónovej ruže“ mali rozličné funkcie. Jeden slúžil ako pieskovisko pre najmenších, na ďalšom dodnes vidno zvyšky „javiska“. Zachoval sa aj domček pre dozor, ktorý však už dlhšie neslúži pôvodnému účelu, pričom naposledy v ňom fungovalo tetovacie štúdio.
Postupom rokov sa menilo ihrisko i jeho okolie. Pribudli dva workouty, jeden z dielne mestskej časti, druhý magistrátu. Staré hracie prvky z betónovej plochy odstránili, samotná „ruža“ chátrala. Keďže však ide podľa mestskej časti o pomerne vzácny typ štruktúry, jej zachovanie a dôstojná obnova je pre ňu dôležitá z hľadiska kultúrnej aj historickej hodnoty.
