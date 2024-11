Petržalka plánuje referendum k prekládke vysokého napätia

Bratislava 5. novembra (TASR) - Bratislavská Petržalka plánuje miestne referendum v súvislosti s možnou prekládkou nadzemného veľmi vysokého napätia (VVN), ktoré vedie aj ponad areál Veľkého Draždiaka. Zistiť chce názor obyvateľov. Vyhlásením referenda by sa mali zaoberať miestni poslanci v decembri.



"V decembri budeme schvaľovať vyhlásenie referenda aj to, aké otázky na referende budú. Verím tomu, že konečné rozhodnutie bude kopírovať rozhodnutie obyvateľov," povedal pre TASR vicestarosta Petržalky Ján Karman.



Téma možnej prekládky a vytvorenie oficiálnej rekreačnej zóny z Veľkého Draždiaka sa opätovne otvorila po tom, ako prišla distribučná spoločnosť s plánom výmeny káblov VVN, ktoré prechádza aj cez územie Petržalky. Mestská časť preto vstúpila do rokovaní a navrhla, aby na jej území došlo nielen k výmene káblov, ale aj k prekládke vedenia. Konečné rozhodnutie, či samospráva bude spolufinancovať prekládku, je na rozhodnutí miestnych poslancov. Tí chcú však ešte predtým poznať názor obyvateľov.



Mestská časť v prvom kroku zorganizovala v októbri tri verejné prezentácie. Okrem priblíženia zámeru si chcela vypočuť názor i prípadné obavy občanov, ako aj odpovedať na ich otázky. "Ukázalo nám to, možnože aj iný obraz o tom, ako obyvatelia zmýšľajú a čoho sa obávajú," skonštatoval Karman.



Obavy sa týkali okrem iného aj zmeny územného plánu zo strany hlavného mesta, ktoré by v danom území povolilo prípadnú výstavbu. Dlhodobo však majú niektorí aj obavy z oplotenia a spoplatnenia, ak by sa po prekládke stal Veľký Draždiak oficiálnym rekreačným areálom. To samospráva dôrazne odmieta.



"Bez ohľadu na to, čo sa preloží alebo nepreloží, myslíme už teraz na to, ako by to mohlo vyzerať. Aj keby tam napätie ostalo, plánujeme tam zrevitalizovať chodníky, zabezpečiť toalety, vybudovať kanalizáciu a urobiť z toho príjemnejšie miesto," poznamenal Karman s tým, že pokiaľ by sa vysoké napätie preložilo, iba by to "umocnilo" plány samosprávy smerujúce k tomu, aby areál zostal otvorený a bezplatný.



Verejné prerokovávania podľa neho zároveň ukázali, že by mala mestská časť získať názor obyvateľov v miestnom referende, nie prostredníctvom prieskumu, ktorým neveria. A to aj napriek tomu, že referendum bude finančne náročnejšie.



Miestne zastupiteľstvo zároveň na svojom novembrovom zasadnutí schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o organizácii miestneho referenda. "Upravili sme si VZN, aby bolo v súlade so zákonom. Jedna zo základných zmien bola tá, že už nie je potrebné minimálne kvórum 50 percent, ale tú definuje účasť v komunálnych voľbách," doplnil Karman.



Riešenie prekládky vzdušného vedenia ponad Veľký Draždiak je predmetom rokovaní mestskej časti a spoločnosti Západoslovenská distribučná už od roku 2007. Viaceré snahy však stroskotali. Najnovšie sa téma možnej prekládky znovu otvorila po tom, ako prišla distribučná spoločnosť s plánom výmeny káblov veľmi vysokého napätia, ktoré prechádzajú aj cez územie Petržalky.