Petržalka plánuje vysadiť viac ako 400 stromov a krov
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Bratislavská Petržalka plánuje vysadiť viac ako 400 stromov a krov. Pribudnú v takmer 40 lokalitách vrátane areálov základných a materských škôl. Najpočetnejšími druhmi budú javory, okrasné hrušky či čerešne. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„Zatiaľ, čo na jeseň 2024 samospráva vysadila 130 stromov, tento rok plánuje vysadiť rekordný počet - až 240 stromov a 163 krov,“ skonštatovala Halašková s tým, že náklady na jesennú výstavbu budú zhruba 172.000 eur.
Najpočetnejšiu skupinu drevín, celkovo 121 kusov, budú tvoriť rôzne druhy javora - poľný, mliečny a horský. Nasledujú okrasné hrušky, čerešne, lipy či jasene. Mestskú časť tiež skrášlia kvitnúce kríky ibišteka sýrskeho. K menej početným druhom sa radia borovice, platany, jarabina, duby, hloh či ľaliovníky.
Viac ako tri desiatky stromov vysadila nedávno napríklad aj Karlova Ves. Išlo hraby, platany, brezy či sakury. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti.
