Petržalka plánuje zriadiť svoje informačné centrum

Bratislava 26. novembra (TASR) – Bratislavská Petržalka chce zriadiť svoje informačné centrum. Poskytovať by malo informácie a materiály o histórii mestskej časti, zaujímavostiach či možnostiach trávenia voľného času, počíta sa tiež s predajom suvenírov. Do budúcnosti nie sú vylúčené ani diskusie či prednášky. Zriadené by mohlo byť v Dome kultúry (DK) Zrkadlový háj a otvorené začiatkom roku 2022.



"V súvislosti s vybudovaním električky naprieč celou Petržalkou a dobudovaním severo-južnej centrálnej osi sa stane Petržalka prístupnejšou pre návštevníkov a myslíme si, že vytvorenie takého informačného bodu má svoje opodstatnenie," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Centrum by malo mať k dispozícii rôzne materiály o mestskej časti vrátane máp, brožúr či letákov, ale aj pohľadníc, plagátov, umeleckých diel, darčekových predmetov či suvenírov. Pri ich tvorbe sa počíta aj so spoluprácou s hlavným mestom i krajom, otvorená je tiež spolupráca s kreatívnymi ľuďmi, umelcami, výtvarníkmi či združeniami pôsobiacimi v Petržalke.



"Cieľom je tiež motivovať a osloviť mladých Petržalčanov, ktorí majú pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, a zapojiť ich do diania v informačnom centre pri tvorbe jeho náplne," podotkla Halašková. V budúcnosti chce centrum ponúknuť aj rôzne podujatia vo forme prednášok, prezentácií, diskusií, komentovaných tematických prehliadok alebo cyklovýletov.



Informačné centrum by malo byť spočiatku situované v predajni lístkov pri vstupe do DK Zrkadlový háj. Pri rozbiehaní projektu nie je potrebné podľa mestskej časti tieto priestory nejako výrazne upravovať. Využité bude zariadenie, ktoré tam už je, doplnené budú stojany na brožúry a pohľadnice. Pre plánovanú rekonštrukciu DK Zrkadlový háj a jeho okolia sa však uvažuje do budúcna aj s vytvorením vhodných priestorov pre centrum. "Spojené by mohlo byť s kaviarňou, čajovňou, čitárňou," doplnila Halašková.