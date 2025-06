Petržalka podala žiadosť o doplňujúce voľby starostu

Bratislava 3. júna (TASR) - Bratislavská mestská časť Petržalka podala v pondelok (2. 6.) na Ministerstvo vnútra (MV) SR žiadosť o vyhlásenie doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Do zvolenia nového starostu vedie mestskú časť prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.



„Splnili sme si našu povinnosť a podali sme žiadosť na konanie doplňujúcich volieb na ministerstvo vnútra, ktoré potvrdilo, že dodané dokumenty sú v poriadku. Teraz budeme čakať na pridelenie termínu konania volieb a následne sa pustíme do ich prípravy,“ hovorí Jančoková.



Mestská časť pod jej dočasným vedením zároveň pokračuje v rozbehnutých projektoch. Týka sa to drobných opráv i veľkých rekonštrukcií, rozvoja a budovania športovej infraštruktúry, ale aj opravy chodníkov. Rovnako pokračuje v rozvoji sociálnych služieb či kultúrnych podujatí, akými sú napríklad blížiace sa Dni Petržalky 2025.



Iveta Jančoková je vicestarostkou od konca roka 2021. Doteraz sa zameriavala predovšetkým na oblasti školstva a sociálnych vecí, ale tiež na prácu so seniormi a vytváranie medzigeneračných projektov. V jej gescii bol aj Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti a iné strategické a koncepčné materiály. Z oblasti investičných zámerov spolupracovala na rozvoji verejných detských ihrísk a športovísk. Istý čas sa tiež venovala územnému plánu a problematike správy majetku.



Mestská časť Petržalka je bez oficiálneho starostu od 1. júna po tom, ako sa bývalý šéf miestnej samosprávy Ján Hrčka vzdal mandátu. Išlo o vyvodenie politickej zodpovednosti za miliónový podvod, ktorý odhalili na miestnom úrade. Rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodnil tým, že na podvod neprišli skôr. Hrčka šéfoval petržalskej miestnej samospráve od roku 2018.