Petržalka podporí z dotácií dvadsať projektov občianskych združení

Bratislava 18. apríla (TASR) - Bratislavská Petržalka podporí v rámci dotácií 20 projektov občianskych združení. Prerozdelených na ich finančnú podporu bude 75.000 eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Ide o dotácie nad 2000 eur.



Napriek tomu, že materiál zastupiteľstvo schválilo, v poslaneckom zbore si vyžiadal dlhšiu diskusiu. Niektorým sa totiž nepozdávalo, ako boli jednotlivé návrhy hodnotené a ktoré z projektov boli na jednotlivých komisiách odobrené. Spomínali sa viaceré "anomálie" či subjektívne hodnotenia napriek bodovaciemu systému pri projektoch. Odzneli tiež tvrdenia o údajnej dohode o vzájomnej podpore projektov v minulosti, voči čomu sa iní ohradili.



Vicestarostka Iveta Jančoková poznamenala, že neúspešní kandidáti sa môžu uchádzať ešte o dotácie do 2000 eur. Miestny úrad sa však nebráni úpravám predmetného všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa týchto dotácií. Týkať by sa mohli napríklad aj prípadného ponechania či zníženia hornej hranice finančnej podpory, ktorá je v súčasnosti 5000 eur. Diskusiu by mohli otvoriť na jeseň.



Miestny úrad zaevidoval 55 žiadostí o dotácie nad 2000 eur, pre nesplnenie zákonných požiadaviek bolo päť vyradených.