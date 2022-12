Petržalka pôjde do provizória, návrh rozpočtu poslanci stiahli

Bratislava 13. decembra (TASR) – Bratislavská Petržalka bude začínať rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. Miestni poslanci totiž návrh rozpočtu mestskej časti na budúci rok stiahli z utorňajšieho rokovania zastupiteľstva. Poslanec Pavol Škápik návrh na stiahnutie materiálu, ktorý predložil miestny úrad, odôvodnil tým, že nebol súčasťou odborných komisií.



Starosta Petržalky Ján Hrčka sa nechal počuť, že "všetci poslanci sú si snáď vedomí následku nechválenia rozpočtu." Výsledkom takého rozhodnutia je rozpočtové provizórium, kedy môže mestská časť hospodáriť mesačne s jednu dvanástinou rozpočtu predchádzajúceho roka. Upozornil tiež, že bez schváleného rozpočtu nie je možné čerpanie kapitálových výdavkov.



V rozpočtovom provizóriu by mali začať budúci rok viaceré bratislavské mestské časti. Dôvodom je, že chcú pripraviť čo najzodpovednejšie rozpočty a momentálne je pred nimi "ešte veľa neznámych". K takýmto samosprávam sa pridá aj hlavné mesto, ktoré tento krok odôvodňuje tým, že návrh rozpočtu na budúci rok nebolo možné pripraviť pre dynamiku legislatívnych zmien. Do rozpočtového provizória ide aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK).



Rozpočtové provizórium ako jednu z možností zvažuje aj Staré Mesto. Dôvodom sú schválené vládne opatrenia v ostatných dňoch. Situáciu samosprávam pri plánovaní rozpočtov výrazne komplikuje aj to, že štát nemá stále schválený štátny rozpočet.