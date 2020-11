Petržalka pokračuje v lokálnych opravách chodníkov vo svojej správe

Bratislava 9. novembra (TASR) – Bratislavská Petržalka pokračuje v lokálnych opravách chodníkov, celkovo ich má v správe viac ako milión štvorcových metrov. Mestská časť sa snaží zlepšiť ich stav ešte pred začiatkom zimy, v rámci tohtoročného rozpočtu na to vyčlenila 217.000 eur. Doteraz sa jej podarilo opraviť chodníky v šiestich vybraných lokalitách. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Prioritou samosprávy je opraviť najmä chodníky, ktorých stav bol neúnosný. "Tam, kde to bolo možné, sme obrubníky na vstupoch na chodníky nahradili sklopenou plochou pre ľahší pohyb osôb s obmedzenou mobilitou a mamičiek s kočíkmi," priblížil starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý zároveň upozornil na menšie obmedzenia súvisiace so stavebnými prácami v ďalších lokalitách.



Práce boli ukončené na Bulíkovej, Hálovej a Andrusovovej ulici a na Vlasteneckom námestí. Opravy menšieho rozsahu boli zrealizované na Starhradskej a Jungmannovej ulici. Opravy pokračujú v lokalitách na Holíčskej a Znievskej ulici, v najbližších dňoch by sa mala opravy dočkať aj prístupová rampa vedúca na terasu na Rovniankovej ulici. V prípade priaznivých poveternostných podmienok je naplánovaná aj renovácia chodníka v lokalite na Tupolevovej ulici.



Opravy chodníkov má v réžii referát technických činností mestskej časti, práce realizuje zazmluvnená dodávateľská firma. "Práce pozostávajú z vyfrézovania cestného povrchu, odstránenia porúch v konštrukčných vrstvách a aplikácie nového asfaltobetónu," doplnila samospráva.