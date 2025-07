Petržalka pokračuje v oprave chodníkov a priľahlých plôch

Bratislava 16. júla (TASR) - Bratislavská Petržalka pokračuje v celoplošnej oprave chodníkov a priľahlých plôch, a to vo vlastnej réžii. Tento rok venuje pozornosť miestnej časti Lúky. Práce sú hotové na Lúkach I a II, najbližšie sa majú dokončiť opravy na Lúkach III. Mestská časť má v pláne opraviť tento rok 60.000 štvorcových metrov (m2). TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



„Ak budeme pokračovať rovnakým tempom, do konca roka 2026 budeme mať na konte 180.000 m2 nového asfaltového povrchu, čím dobehneme takmer 25 rokov zanedbávania údržby nielen chodníkov,“ skonštatoval zástupca prednostu pre investície a dopravu Miloš Holán.



Pilotný projekt veľkej obnovy chodníkov a ich priľahlých plôch spustila mestská časť v skúšobnom režime v roku 2023, keď opravila viac ako 11.000 m2. Naplno sa práce rozbehli v roku 2024, keď sa jej podarilo obnoviť 48.000 m2 asfaltu v miestnych častiach Dvory a Háje. Nešlo však len o chodníky, ale aj areály základných a materských škôl a detských ihrísk.



V rozpočte na rok 2024 vyčlenili miestni poslanci na opravu a údržbu komunikácií III. a IV. triedy viac ako tri milióny eur. Do techniky investovala mestská časť vlani približne 1,2 milióna eur. Napriek tomu sa jej to podľa vlastných vyjadrení oplatí viac ako dodávateľsky, opravou vo vlastnej réžii dokáže ušetriť polovicu nákladov. Poukazuje na to, že kým dodávateľsky sa cena za štvorcový meter pohybuje od zhruba 80 do 120 eur bez debarierizácie, opravy vo vlastnej réžii ju vyjdú od 35 do 50 eur za štvorcový meter.



Mestská časť má v správe takmer 653.000 m2 chodníkov, približne 467.000 m2 komunikácií a 769.000 m2 plochy verejných parkovísk. Ide primárne o komunikácie v areáli sídliskových vnútroblokov.