Petržalka pokračuje v pokladaní trávnikov na vybraných pozemkoch

Bratislava 28. októbra (TASR) - Bratislavská Petržalka pokračuje v pokladaní nového trávnika na vybraných pozemkoch. Po pilotnom projekte, v rámci ktorého osadila nový trávnik v plážovej časti jazera Veľký Draždiak, pribudli ďalšie aj pri aktuálne rekonštruovanej športovej hale Prokofievova a v areáli Základnej školy (ZŠ) Pankúchova. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Po úspešnom pilotnom projekte sa samospráva rozhodla v zatrávňovaní pokračovať a najnovšie zdobí nový úsek pobrežia jazera ďalších až takmer 1000 štvorcových metrov vysadenej trávy," skonštatovala Halašková s tým, že v závislosti od počasia je zabezpečené aj pravidelné zavlažovanie.



Samospráva zároveň podpísala dohodu so štátnym podnikom Lesy SR. Tá jej umožňuje brehy jazera zveľaďovať v celom profile. Zatiaľ však stále bez stavebných úprav, keďže pozemky mestská časť nevlastní. Tie patria štátnym lesom a hlavnému mestu.



Nový trávnatý porast pribudol aj v areáli ZŠ Pankúchova aj v okolí novovyasfaltovaných chodníkov na Prokofievovej ulici. Tam však práce podľa samosprávy znepokojili niektorých obyvateľov, že položením trávnika zabránila mestská časť rastu narcisov vysadených magistrátom.



"Pred položením trávy sme realizovali iba povrchové úpravy pôdy, cibuľky jarných kvetov sa sadia do hĺbky desať až 15 centimetrov. Väčšina by tak mala ostať nepoškodená," ubezpečuje mestská časť.



Trávou sa zazelenalo aj okolie verejného detského ihriska Fedinova a Športovej haly Prokofievova. V pokladaní nových trávnikov bude mestská časť pokračovať, kým jej to dovolia poveternostné podmienky, aby sa tráva čo najlepšie uchytila. Ideálna nočná teplota je aspoň šesť až osem stupňov, cez deň od 15 do 20 stupňov Celzia.