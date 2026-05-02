< sekcia Regióny
Petržalka pokračuje v príprave koncepcie pešieho pohybu pre Lúky
Koncepcia má byť dokončená do 30. júna, miestnym poslancom by mala byť predložená na rokovanie začiatkom septembra.
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Bratislavská Petržalka pokračuje v príprave koncepcie pešieho pohybu pre lokalitu Lúky. Jej cieľom je určiť priority v rozvoji siete peších trás, identifikovať a optimalizovať najfrekventovanejšie trasy, ako aj definovať podmienky a opatrenia na zvýšenie pohodlia i bezpečnosti chodcov. Hotová by mala byť do konca júna. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Ide v poradí už o tretiu koncepciu.
„Najdôležitejšími kritériami pri definovaní a rozvoji peších trás bude priamosť, bezpečnosť, komfort a bezbariérovosť. Čo najpriamejšie spojenie do cieľa, bezpečná cesta do práce, školy či na ihriská, pohodlnejšie prechádzky či rýchlejšie presúvanie sa a chodníky vhodné pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a rodičov s kočíkmi,“ skonštatovala Halašková.
Verejnosť je zapojená už počas spracovania dokumentu. Samotný zber dát podľa hovorkyne prebiehal, respektíve prebieha aj prostredníctvom dotazníkov. Ich cieľom bolo zmapovať najvýznamnejšie koridory a lokality z pohľadu obyvateľov na zlepšenie najmä pešej infraštruktúry. V interaktívnych mapách mohli zároveň nakresliť nimi najvyužívanejšie pešie trasy, označiť obľúbené miesta, ale aj tie, ktoré podľa nich potrebujú viac pozornosti. Aktuálny dotazníkový prieskum trvá do 8. mája.
Koncepcia má byť dokončená do 30. júna, miestnym poslancom by mala byť predložená na rokovanie začiatkom septembra. S prípravou koncepcie pre územie Lúky začala mestská časť v novembri 2024.
Mestská časť už má spracované obdobné koncepcie pre územia Háje (2017) a Dvory (2019). Spracované boli externe a ich príprava, ktorá zahŕňala analytickú časť, návrh riešení aj proces obstarávania a schvaľovania, trvala približne 1,5 až 2 roky.
Koncepcie majú slúžiť ako odborný podklad pre rozhodovanie samosprávy pri plánovaní investícií, údržby a rozvoja verejných priestorov. Pomôžu určovať priority, teda ktoré trasy by sa mali rekonštruovať skôr, kde je potrebné doplniť nové chodníky alebo odstrániť bariéry.
