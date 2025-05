Bratislava 1. mája (TASR) - Bratislavská Petržalka ponúka na prenájom osem nebytových priestorov. Uchádzať o ne sa môžu fyzické i právnické osoby, ale aj občianske združenia. Urobiť tak môžu do 20. mája. Mestská časť im zároveň necháva „voľnú ruku“ čo sa týka účelu nájmu i výšky nájomného za štvorcový meter. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



„Nechceme dávať žiadne podmienky, zaujíma nás, s akými nápadmi záujemcovia prídu. Samozrejme, nejaké mantinely sú - využitie priestorov musí byť v súlade so zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami Petržalky,“ konštatuje vedúci referátu správy miestneho majetku Viktor Baumann s tým, že v cene nájmu nie sú obsiahnuté služby spojené s užívaním priestorov.



Ponúkané nebytové priestory sa nachádzajú vo viacerých lokalitách a sú rozličnej rozlohy. V minulosti mali rôzne využitie, fungovala v nich kozmetika, kaderníctvo, sklad, kaviareň či kancelária. Všetky si vyžadujú väčšiu či menšiu rekonštrukciu. Tri priestory sa nachádzajú na Gercenovej 8, dva na Mánesovom námestí (3 a 6) a po jednom na Beňadickej 7, Topoľčianskej 12 a Haanovej 15. Najmenšia ponúkaná nehnuteľnosť, viac ako 32 štvorcových metrov, je na Gercenova 8/F a, najväčšia, s rozlohou 161,2 štvorcových metrov a rozdelená na dve časti, je na Topoľčianskej 12.



Bližšie informácie o jednotlivých ponúkaných priestoroch nájdu záujemcovia na webovej stránke mestskej časti. Je možné si ich pozrieť aj osobne, termín je potrebné si dohodnúť na miestnom úrade. Svoje ponuky môžu následne podávať do 20. mája do 14.00 h. Môžu tak urobiť poštou, osobne v podateľni alebo elektronicky, či už prostredníctvom e-mailovej adresy podatelna@petrzalka.sk. alebo prostredníctvom webu e-slovensko.sk.