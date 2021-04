Petržalka ponúka pomoc pri odvoze zeleného odpadu po brigádach

Bratislava 16. apríla (TASR) – Bratislavská Petržalka pomôže obyvateľom s odvozom zeleného odpadu po jarných brigádach. Takýchto žiadostí od občanov, ktorí sa pustili do zveľaďovania svojho okolia, eviduje mestská časť na miestnom oddelení životného prostredia viacero. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Samospráva pripomína, že zelený odpad ako lístie, konáre či iný biologický odpad do komunálneho odpadu nepatria. Mestská časť preto privíta, ak ponúkanú možnosť obyvatelia využijú. "Najvhodnejšou alternatívou je uviesť ulicu a miesto umiestneného odpadu vo vreciach a spolu s fotografiami predmetnej kopy odpadu zaslať pridelenému pracovníkovi na e-mail, ktorý obratom danú požiadavku vyrieši," približuje Barbora Bajusová z referátu zelene.



Odvoz zeleného odpadu zabezpečí miestny referát správy verejných priestranstiev. Na webovej stránke mestskej časti nájdu záujemcovia kontakty na jeho zamestnancov, ktorých je podľa lokality možné osloviť so žiadosťou o odvoz. Obrátiť sa na nich môžu aj v prípade iných otázok či podnetov týkajúcich sa zelene.