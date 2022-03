Petržalka ponúka utečencom z Ukrajiny viaceré druhy pomoci

Bratislava 15. marca (TASR) - Materiálna zbierka, jazykové kurzy, asistencia pri hľadaní ubytovania či práce, ale aj umiestňovanie detí do škôl, aj takto sa bratislavská Petržalka snaží pomáhať vojnovým utečencom z Ukrajiny. Mestská časť zároveň vyzýva svojich obyvateľov, ktorí by chceli pomôcť, aby kontaktovali sociálne oddelenie miestneho úradu. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



V mestskej časti naďalej pokračuje materiálna zbierka, doteraz sa podarilo vypraviť niekoľko desiatok áut. Organizátori zdôrazňujú, že darované veci, ktoré nebudú odoslané na hranice, budú použité pri príprave ubytovania pre utečencov alebo v rámci miestnej sociálnej výdajne, ktorá sa stará o vylúčené komunity, ľudí bez domova či osamelých seniorov.



Pre Ukrajincov, ktorí už na Slovensku sú a hľadajú materiálnu pomoc, je v priestoroch Domu kultúry (DK) Zrkadlový háj zriadený aj nový obchod. Bezplatne v ňom dostanú hygienické potreby, oblečenie či ďalšie veci pre bežnú potrebu. Otvorený je denne od 10.00 do 18.00 h.



V súvislosti s ubytovacími kapacitami sa samospráva obracia na obyvateľov, ktorí vedia utečencov ubytovať, aby ju kontaktovali prostredníctvom e-mailovej adresy socialne@petrzalka.sk alebo telefonicky na čísle 0947 487 265. Infolinky sú dostupné denne od 8.00 do 18.00 h vrátane víkendov a sviatkov. Pozornosť upriamuje mestská časť aj na pracovné možnosti. "Pracovné ponuky sú vhodné aj pre ľudí z Ukrajiny. Pripravujeme aj kurzy slovenského jazyka pre ukrajinských občanov, ktorí sa majú záujem zamestnať na Slovensku," priblížila vedúca oddelenia sociálnych vecí Marcela Zacharová.



Mestská časť zároveň do svojich základných a materských škôl prijala 44 detí, z toho 11 do škôlok a 33 do škôl. V škôlkach síce už voľné miesta nie sú, v základných školách áno. "Všetci utečenci, ktorí sú už ubytovaní na území Petržalky a spĺňajú podmienky ministerstva školstva môžu počítať s prijatím ich dieťaťa do jednej z našich škôl," ubezpečila vedúca oddelenia školstva miestneho úradu Andrea Garanová.



Doteraz najviac detí z Ukrajiny navštevuje ZŠ na Černyševského ulici (11), nasledujú ZŠ Nobelovo námestie a ZŠ Dudova (zhodne po päť). Mestská časť oslovuje najmä školy, ktoré začali navštevovať ukrajinsky alebo rusky hovoriace deti ešte pred vypuknutím vojnového konfliktu. Chce tým uľahčiť adaptačný proces a zmenšiť komunikačnú bariéru na minimum.