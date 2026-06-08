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Bratislavská Petržalka postaví lávky cez Chorvátske rameno
Starosta Petržalky Ján Hrčka spresnil, že do začiatku letných prázdnin by mali postaviť lávku pri Veľkom Draždiaku, na jeseň chce kompletne zrekonštruovať lávku v blízkosti Lachovej ulice.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - V najbližšom období by mali zrealizovať dve lávky pre peších a cyklistov ponad Chorvátske rameno v bratislavskej Petržalke. Realizáciu ohlásila mestská časť a informovala, že investíciu bude financovať zo svojho rozpočtu.
Starosta Petržalky Ján Hrčka spresnil, že do začiatku letných prázdnin by mali postaviť lávku pri Veľkom Draždiaku, na jeseň chce kompletne zrekonštruovať lávku v blízkosti Lachovej ulice. Priblížil, že projekty Petržalky nahradia pôvodne zamýšľané zámery bratislavského magistrátu, predstavené ešte v roku 2021.
„Keďže hlavné mesto po rokoch príprav odložilo realizácie svojich štyroch trvalých lávok na neurčito pre nedostatok financií, rozhodli sme sa, že minimálne dve pôvodné pontónové premostenia ramena kompletne obnovíme my, a to nakoniec v podobe, ktorá sa dá považovať za trvalé riešenie,” uviedol Hrčka.
Plánovanej realizácii predchádzala dohoda so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) i projektová príprava vrátane tendra na zhotoviteľa. Pri lávkach na Draždiaku a Lachovej ráta Petržalka s celkovými nákladmi na úrovni 100.000 až 140.000 eur na jednu lávku, pričom v cene majú byť zahrnuté aj potrebné úpravy terénu či náklady na ich napojenie na existujúcu infraštruktúru. Petržalský miestny úrad sa venuje aj vysporiadaniu vlastníckeho vzťahu k obom premosteniam a zaradení oboch stavieb do svojho majetku.
Súčasne s realizáciou nových trvalých premostení Chorvátskeho ramena mestská časť Petržalka pracuje aj na projekte nového spoločného chodníka pre peších a cyklistov, ktorý by mal viesť popri ramene na strane Jantárovej cesty, a to od existujúceho premostenia na Lietavskej, práve po obnovenú lávku pri Veľkom Draždiaku.
Starosta Petržalky Ján Hrčka spresnil, že do začiatku letných prázdnin by mali postaviť lávku pri Veľkom Draždiaku, na jeseň chce kompletne zrekonštruovať lávku v blízkosti Lachovej ulice. Priblížil, že projekty Petržalky nahradia pôvodne zamýšľané zámery bratislavského magistrátu, predstavené ešte v roku 2021.
„Keďže hlavné mesto po rokoch príprav odložilo realizácie svojich štyroch trvalých lávok na neurčito pre nedostatok financií, rozhodli sme sa, že minimálne dve pôvodné pontónové premostenia ramena kompletne obnovíme my, a to nakoniec v podobe, ktorá sa dá považovať za trvalé riešenie,” uviedol Hrčka.
Plánovanej realizácii predchádzala dohoda so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) i projektová príprava vrátane tendra na zhotoviteľa. Pri lávkach na Draždiaku a Lachovej ráta Petržalka s celkovými nákladmi na úrovni 100.000 až 140.000 eur na jednu lávku, pričom v cene majú byť zahrnuté aj potrebné úpravy terénu či náklady na ich napojenie na existujúcu infraštruktúru. Petržalský miestny úrad sa venuje aj vysporiadaniu vlastníckeho vzťahu k obom premosteniam a zaradení oboch stavieb do svojho majetku.
Súčasne s realizáciou nových trvalých premostení Chorvátskeho ramena mestská časť Petržalka pracuje aj na projekte nového spoločného chodníka pre peších a cyklistov, ktorý by mal viesť popri ramene na strane Jantárovej cesty, a to od existujúceho premostenia na Lietavskej, práve po obnovenú lávku pri Veľkom Draždiaku.