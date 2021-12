Petržalka posudzuje právne názory pre územný plán zóny

Bratislava 6. decembra (TASR) - Či bratislavská Petržalka bude môcť vyhovieť požiadavke petičiarov i uzneseniu poslancov v prípade kritizovanej prvej etapy developerského projektu Kultúrno-spoločenského a športového centra Petržalky, ktorá sa týka obstarávania územného plánu zóny (ÚPZ), je zatiaľ otázne. Odpoveď má vzísť z posúdenia právnych názorov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Ak bude právne možné postupovať podľa požiadaviek autorov petície a uznesenia zastupiteľstva, mestská časť s obstarávaním daného územného plánu zóny určite začne. Rovnako podnikne ďalšie kroky, ktoré jej zákon umožní," povedala Halašková.



Poukazuje na dva právne názory, ktoré sa objavujú. Väčšinový názor právnikov a odborníkov konštatuje, že ÚPZ v zmysle požiadaviek nie je možné začať obstarávať. Odvolávajú sa na slovnú úpravu dotknutej lokality. V minulosti totiž z nadradeného územného plánu mesta vypadla jeho grafická časť a aktuálne sú lokality, v ktorých môžu mestské časti začať obstarávať územné plány zóny, definované len textovo. V opačnom prípade by mestská časť porušila zákon. Proces by tak mohol podľa hovorkyne napadnúť prokurátor, investor i občania a nie je vylúčené, že by prípad skončil na súde.



Mestská časť však podľa nej pracuje aj s menšinovým právnym názorom. Ten hovorí, že územný plán zóny síce je možné začať zo strany mestskej časti obstarávať aj za aktuálneho znenia územného plánu mesta, avšak len v prípade, ak mesto jasne určí, ktorú lokalitu a v akom rozsahu textové znenie územného plánu mesta určuje. "Na zosúladení týchto právnych názorov a ďalších potrebných podkladov aktuálne usilovne pracujeme. Predpokladáme, že konečné stanovisko mestskej časti sa podarí pripraviť v nasledujúcich týždňoch," doplnila Halašková.



Mestská časť zatiaľ nemôže vyhovieť ani požiadavke vyhlásiť stavebnú uzáveru, bez územného plánu na zonálnej úrovni sa to nedá. "Mohla by tak urobiť iba v tom prípade, keby prebiehal proces schvaľovania obstarania územného plánu zóny. A schvaľovací proces môže prebehnúť iba v tej lokalite, ktorú jasne definuje a určuje územný plán mesta, ktorý je v tomto smere viac než nejasný," skonštatovala Halašková. Bez podrobného ÚPZ je pre mestskú časť záväzným dokumentom územný plán mesta (ÚPN). Ten plochu označuje ako rozvojovú a určenú na výstavbu bývania a občianskej vybavenosti spoločne s parkami a sadovníckymi úpravami.



Podľa mestskej časti je zároveň predčasné hovoriť o výhodách i nevýhodách daného projektu. Viaceré výrady, pripomienky či nápady na zlepšenie projektu už zaslala, nevylučuje poslanie ďalších. A to aj preto, že stále nie je jasná jeho konečná podoba, ktorú s investorom rieši predovšetkým hlavné mesto. Pripomína, že práve mesto ako prenajímateľ daných pozemkov aj tvorca ÚPN má najväčší vplyv na podobu danej lokality.



Rozvoj územia v dvoch variantných konceptoch riešila urbanistická štúdia Petržalská os, obidva predložené varianty si vyžadujú zmeny a doplnky ÚPN. Po ich prerokovaní pracuje mesto na vyhodnotení vznesených pripomienok a námietok, ktoré majú byť zohľadnené pri spracovaní výsledného invariantného riešenia.



Developerský zámer počíta s výstavbou v oblasti tzv. centrálnej rozvojovej osi, teda budúcej električkovej trate medzi Rusovskou, Gessayovou a Romanovou ulicou.